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Исковые требования "РТ-Капитал" к "Крыльям" увеличены до 933 млн рублей

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Дочерняя компания госкорпорации "Ростех" - "РТ-Капитал" - увеличила сумму исковых требований к самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" в Арбитражном суде Москвы с 897 млн до 933 млн руб., пишет ТАСС.

Иск "РТ-Капитал" к "Крыльям Советов" связан с задолженностью по договору займа. При этом стороны сообщили суду о намерении заключить мировое соглашение.

Ранее компания "РТ-капитал" направила в суд иск к "Крыльям Советов" с требованием вернуть долг, размер которого составляет 897,6 млн рублей. В компании объяснили решение тем, что клуб с 2016 г. не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки.

"Мы по-прежнему настроены конструктивно. У ответчика сохраняются все возможности для мирного разрешения спора. В частности, он может заключить соглашение при предоставлении любого из следующих обеспечений: поручительства от Самарской области, банковской гарантии или залога ликвидных объектов недвижимости области. Ничто не мешает ему согласовать понятный механизм погашения долгов и добросовестно исполнить обязательства. Реальных действий в этом направлении мы пока не видим", - сказали изданию в Ростехе.

Как отметил генеральный директор "Крыльев Советов" Роберт Тер-Абрамян, стороны настроены на диалог. "Сегодня состоялось предварительное заседание. Уже в мае состоится основное рассмотрение нашего дела. Обе стороны настроены на максимально конструктивный диалог, направленный на ликвидацию долговых обязательств клуба перед "РТ-капиталом", - сказал Тер-Абрамян.

Следующее заседание по делу назначено на 22 мая.

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