На белом-белом покрывале января Wink.ru покажет свои яркие премьеры

25.12.2024 11:55 Читали 53

Онлайн-кинотеатр Wink.ru открывает праздничную кинокухню, в которой приготовят и сервируют контент на любой вкус — на новогодние каникулы и январь в целом. С помощью Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) длинные зимние вечера будут наполнены яркими эмоциями и впечатлениями.

В качестве праздничного аппетайзера — новая российская комедия из линейки Wink Originals "Особенности национальной больницы" (18+), которая станет доступна к просмотру 28 декабря. Этот фильм снят по сценарию Александра Рогожкина — автора любимых народных хитов из девяностых "Особенности национальной охоты" (18+) и "Особенности национальной рыбалки" (18+). Как всегда, у Рогожкина, понять всю широту и глубину русской души поможет иностранец. Молодой немец Вернер Мюллер (Карл Филлип Бенцшавель) волею судеб оказался волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, его ждет день, полный приключений. То и дело попадая в комические ситуации, выпутываясь из недоразумений, волонтер открывает для себя все особенности национального менталитета и характера. В фильме снимались постоянный актер Рогожкина Виктор Бычков, а также Виктория Исакова, Алексей Розин, Аркадий Укупник и другие.

Ненадолго нарушая стандартную подачу блюд, сразу к десерту — с 7 января в Wink.ru можно будет посмотреть обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля 2024 года драмеди "Анора" (18+). Помимо прочего, фильм стал триумфом российских актеров. Молодая стриптизерша узбекского происхождения Анора (Майки Мэдисон) работает в ночном клубе в Бруклине. Внезапно она, казалось бы, вытягивает счастливый билет, завязывая отношения с сыном российского олигарха Ваней (Марк Эйдельштейн). Вскоре они отправляются в Лас-Вегас и официально вступают в брак. Узнав о проделках отпрыска, в Америку срочно вылетают родители Ивана (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова), а пока в дело вступают местные смотрящие (Юра Борисов, Карен Карагулян и Ваче Товмасян). И, конечно, лучшие человеческие качества проявляют совсем не те, у кого много денег.

Главное блюдо на новогодние каникулы — сериал линейки Wink Originals "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+). Эпизоды восьмисерийного музыкального драмеди будут выходить ежедневно начиная с первого дня нового года. По сюжету Катя Орлова (Ника Здорик) и Леха Данилин (Сергей Городничий) случайно встречаются в провинциальном российском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная дочка миллиардера, выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей. Композитором и автором саундтрека сериала стал лидер группы "Комната культуры" Женя Трофимов, которого признали музыкальным открытием этого года ("Поезда" стали самой популярной композицией 2024 года по данным сервисов "Яндекс Музыка" и "Звук").

Конечно, Wink.ru не забыл про детское меню и настроение. Уже 1 января откроется новая российская комедия "Новогоднее чудо" (6+) с Лизой Арзамасовой и Эммануилом Виторганом в главных ролях. В ней переплелись приключения нескольких семей в канун любимого семейного праздника. У всех что-то идет не по плану и может помочь только чудо, которое обязательно должно случиться. 2 января вместе с родителями можно будет посмотреть комедию "Баба Яга спасает Новый год" (6+) с Людмилой Артемьевой, Яном Цапником, Глафирой Тархановой и Олесей Железняк. Снежная королева и Дед Мороз были когда-то друзьями, но однажды колдунья похитила у друга важный артефакт, с помощью которого и рождались чудеса. За это она оказалась в ледяной тюрьме. Но в наши дни мальчик Юра невольно освобождает сказочную преступницу, поставив праздник под удар. 4 января продолжит праздники "Маша и Медведь в кино: Парк чудес" (6+). В парке любимых героев ждут захватывающие приключения, аттракционы и встречи. Даша мечтает попасть на шоу, поэтому хочет победить во всех квестах парка, Маша просто жаждет максимум веселья, а Мишка настроен испытать умный фотоаппарат. Но всё время им кто-то и что-то мешает. А 8 января на экранах онлайн-кинотеатра Wink.ru появятся Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев и Бурак Озчивит в продолжении легендарной франшизы "Ёлки 11" (6+). У героев картины в разных российских городах одна прекрасная цель, но достичь ее будет очень непросто. Преодолевая вызовы и препятствия, они должны поздравить с праздником одинокую учительницу Валентину Михайловну.

Зарубежные кинематографисты также подготовили вкусные сюрпризы для юных зрителей. 6 января для самых маленьких поклонников в Wink.ru появится норвежско-шведский мультфильм "Рождественские истории Астрид Линдгрен" (0+). Рождество брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать в больничных койках. Однако волшебная кукушка, которая живет в старых часах, переносит их в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен. А с 7 января зрители постарше смогут посмотреть приключенческий фильм "В плену стихии" (16+) от продюсера Сильвестра Сталлоне. Двенадцатилетний Дон Фендлер во время семейного похода теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, побеждая не только капризы природы и стихий, но и собственные страхи.

Ну, а взрослым после каникул вернуться в рабочее настроение и к любимым коллегам помогут фильмы других жанров. Американский триллер "Ужасающий 3" (18+) станет доступен 15 января. Теплую домашнюю атмосферу семейной подготовки к Рождеству нарушают страшные видения Сиенны. И неслучайно: рабочие внезапно разбудили клоуна-маньяка Арта, который впал в спячку пять лет назад. И округ Майлз накрывает волна ужаса — порождения тьмы вышли на кровавую охоту. Также с 15 января можно будет посмотреть боевик "Золото Рио Браво" (18+) с Александром Невским в главной роли. В 1907 году в США прибывает первая делегация японских сумоистов, которая должна встретиться с американским президентом. Но по пути их поезд вынужден остановиться в маленьком ковбойском городке из-за ремонта путей. И история начинает развиваться самым неожиданным образом.

Ну и какой теперь Новый год без Никиты Кологривого? В январе в Wink.ru выйдет безбашенная криминальная комедия "Кореша" (18+), в которой в новые передряги попадают полюбившиеся многим герои сериала "Макс и Гусь" из линейки Wink Originals. По сюжету Макс (Никита Кологривый) угоняет коллекционный Кадиллак у авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь (Владимир Карпук) пытается помочь своему другу, хотя его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи. Там Герман Эдуардович решил построить лучший в Пензе отель. Присматривает за Гусем Михалыч, который также шпыняет студента Фунтика. Будущий физик-ядерщик тоже вынужден отрабатывать здесь свои грехи. Удастся ли корешам снова выйти сухими из воды?

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