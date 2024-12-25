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РСХБ в Самарской области назвал главные достижения за 2024 год

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РСХБ — высокотехнологичный универсальный банк, который предоставляет финансовые продукты и услуги для клиентов агропромышленного комплекса. Об итогах уходящего года Самарского филиала Россельхозбанка рассказал директор Раиль Багдалов.

— Какая финансовая поддержка оказывалась аграриям в 2024 году?

В 2024 году в приоритете для нас было финансирование аграриев на проведение сезонно-полевых работ, помощь в покупке техники и оборудования, поддержка экспортеров сельхозпродукции и малых форм хозяйствования. Финансовые продукты направлены на разные сферы АПК: подотрасли растениеводства и животноводства, переработку продукции растениеводства и животноводства, развитие сельских территорий.

Сроки кредитования зависят от потребности и целей использования. Они составляют от одного года на пополнение оборотных средств и до 15 лет — на инвестиционное кредитование. За одиннадцать месяцев 2024 года объем финансирования АПК в рамках филиала превысил 28 млрд руб. Это в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (более 14 млрд руб.). Объем выдач на финансирование сезонно-полевых работ на 1 декабря 2024 года превысил 19 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем выдач вырос на 6 млрд руб. или 31%. Филиал банка предоставил аграриям по программе льготного кредитования более 11 млрд руб., в том числе на финансирование сезонно-полевых работ порядка 10 млрд руб.

— Какие еще виды помощи оказывает банк сельхозпроизводителям помимо финансовой?

Один из наиболее популярных инструментов поддержки региональных сельхозпроизводителей — это выставки-продажи продукции. Для продвижения продукции фермеров Россельхозбанк предлагает формат "Вкусная пятница". Совместно с фермерами банк еженедельно проводит небольшие сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно не только приобрести, но и продегустировать продукцию и узнать о процессе производства различных продуктов.

Любое предприятие может пригласить участников проекта "Вкусная пятница", для этого необходимо оставить заявку на сайте svoe-rodnoe.ru.

Также приобрести продукцию участников "Вкусных пятниц" можно и онлайн — на специально созданном РСХБ маркетплейсе Свое Родное.

В 2024 году мы провели 68 ярмарок "Вкусная пятница" как на территории филиала Россельхозбанка, так и на территории других организаций.

— Известно, что Россельхозбанк, как опорный банк АПК, реализует собственную стипендиальную программу для студентов и аспирантов. Расскажите о поддержке молодежи в сельскохозяйственной профессии.

Главное в развитии сельского хозяйства — это молодые профессиональные кадры. Поэтому нам важно отметить успехи студентов и показать, что сельское хозяйство — это динамично развивающаяся отрасль, здесь можно эффективно трудиться и получать значимые результаты работы.

В 2024/2025 учебном году 5 студентов и 1 аспирант Самарского государственно аграрного университета будут получать именные стипендии от Россельхозбанка. При отборе кандидатов учитываются успеваемость, участие в конференциях, выставках, семинарах, форумах и научно-исследовательская деятельность.

Размер ежемесячной стипендии в 2024-2025 учебном году для студентов аграрных специальностей составляет 15 тысяч рублей, для аспирантов — 20 тысяч рублей. Также РСХБ расширил категорию стипендиатов. Претендовать на стипендию теперь могут также учащиеся первого курса — победители олимпиад программы Россельхозбанка "Навстречу агротеху".

— Что касается розничного бизнеса, каких успехов достигли в уходящем году?

На 1 декабря 2024 года мы наблюдаем существенный рост по привлеченным средствам клиентов физических лиц. Сюда относятся вклады, накопительные и текущие счета. Остаток составил более 27 млрд руб. Прирост в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года составил 4,8 млрд руб. или 21%.

Среди физических лиц очень была востребована программа "Сельская ипотека" на строительство или приобретение дома. В 2024 году отмечается увеличение спроса по данной ипотечной программе почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. За 2023 год было выдано 494 ипотечных кредита на сумму 1,7 млрд руб. В 2024 год — 687 кредитов на сумму 3,4 млрд руб. Лимиты выдач в рамках данной программы на 2024 год были использованы в полном объеме. Возобновление приема заявок планируется в 2025 году.

Что касается сети дополнительных офисов обслуживания физических и юридических лиц, мы продолжаем процесс реновации. 23 декабря 2024 года дополнительный офис № 1331 в Самаре начал обслуживание в новом помещении торгового центра EL RIO по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 205. Ремонт производился в соответствии с новейшими стандартами качества сервиса. Предусмотрена система электронной очереди, удобная зона ожидания, простая навигация, комфортная офисная мебель и специальная зона самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции.

В 2025 году планируется реновация дополнительных офисов № 1302 в г. Кинеле и № 1330 в г. Тольятти.

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