Хоккеисты "Лады" на своем льду проиграли "Сочи"

25.12.2024 10:06 Читали 54

Во вторник, 24 декабря, в Тольятти хоккеисты "Лады" сыграли с "Сочи".

Волжане активно боролись с прессингом соперника и на 14 минуте сумели результативно разыграть быструю контратаку и отправили шайбу в ворота. Однако на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во второй трети инициативу захватили сочинцы и забили дважды. Ситуацию улучшил капитан "Лады" Михаил Фисенко, при игре в меньшинстве он сделал прорыв и отправил шайбу в дальний угол — 2:3. До конца периода тольяттинцы пытались, но так и не смогли сравнять счет.

В третьем игровом отрезке, на 48 минуте Иван Романов воспользовался ошибкой голкипера "Сочи" — 3:3. До конца основного времени волжане даже успели заработать большинство, но не реализовали его. При этом за 59 секунд до финальной сирены гости вырвали себе победу — 3:4.

28 декабря в Омске "Лада" встретится с "Авангардом".