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"Ростелеком" поддержал Кубок губернатора Самарской области по компьютерному спорту

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"Ростелеком" выступил техническим партнером Кубка губернатора Самарской области по компьютерному спорту. На стадионе "Солидарность Самара Арена" компания организовала канал связи пропускной способностью 1 Гбит/с для проведения соревнований по семи популярным дисциплинам, в том числе CounterStrike2, Dota2 и Tekken8.

Киберспортсмены также смогли продемонстрировать свои навыки в зоне автосимуляторов и интеллектуальных игр. В интерактивном лектории связисты рассказали ребятам об особенностях современных технологий и безопасности в сети.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Любителям компьютерного спорта мы предлагаем специальный тариф "Игровой". Он гарантирует прямое подключение к игровым серверам и низкий пинг в онлайн-сражениях. Пользователи получают эксклюзивные преимущества в партнерских программах от Lesta Games, VK Play и Фогейм. Абонентам тарифа доступны игровая валюта, скины по специальной цене и аналитика в CounterStrike2".

Александр Бондаренко, президент федерации компьютерного спорта Самарской области:

"Компьютерным игрокам, чтобы добиться успеха на виртуальном ринге, необходимы молниеносная скорость интернета и надежное соединение. Организаторы турниров также зависят от стабильной передачи данных. Мы признательны "Ростелекому" за высокое качество сигнала и стабильную работу площадок".

Победители виртуальных турниров получили призы от "Ростелекома". Для участников и гостей мероприятия работала фотозона.

Узнать подробности о тарифном плане "Игровой" можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

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Назад. 10 декабря 2024
"Ростелеком" поддержал Кубок губернатора Самарской области по компьютерному спорту
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