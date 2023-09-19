Музыка против буллинга: представлен официальный трейлер сериала "Плакса"

19.09.2023 15:14 Читали 14

Видеосервис Wink, телеканал СТС и "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" представили официальный трейлер 8-серийной музыкальной драмы "Плакса" (16+) Сергея Жукова. Цифровая премьера состоится эксклюзивно в Wink 28 сентября 2023 года, а в новом сезоне сериал покажет канал СТС. В проекте снялись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова и другие. Сериал войдет в линейку Wink Originals.

Трейлер

По сюжету сериала "Плакса" семья школьницы Маши (Ника Жукова) вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. Да и в доме у бабушки (Ирина Розанова) свои правила жизни. В новой школе Маша становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны группы одноклассниц. Прессинг ужесточается из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). А еще они обе оказываются соперницами за право поехать на музыкальный фестиваль. С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище "Плакса". Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

"Плакса" — очень личный проект и для меня, и для моей дочки Ники, которая сыграла в сериале первую большую кинороль. Однако это не частная история: с травлей в школе по статистике сталкивается большинство подростков. Так есть сейчас и так было раньше, когда слова буллинг еще не существовало. "Плакса" — это видеокнижка о буллинге, его проявлениях и способах преодоления. О том, как важно быть внимательным к детям, их особенностям и помогать их талантам. Поэтому нужно, чтобы сериал посмотрели все поколения — школьники, мамы, папы, бабушки и дедушки. Если после просмотра поколения хоть чуть-чуть лучше станут понимать друг друга — значит, всё было не зря, и мы сделали хорошее дело", — отметил автор идеи и генеральный продюсер сериала Сергей Жуков.

"У меня 16-летняя дочь, и я сам свидетель ситуаций, с которыми она сталкивается в школе. Так много озлобленности, закрытости и агрессии в молодом поколении, поэтому понимаю, насколько важно поддержать, помочь разобраться, найти нужное решение. Уверен, что в каждой школе есть такие герои, как в нашем проекте. Главное — не упустить момент и вовремя услышать своего ребенка. Я бы показывал сериал в школах, разбирал бы его с учениками — сцены, конкретные ситуации, чтобы подросток захотел выйти на диалог, нашел возможность справиться с барьерами и проблемами. Благодаря героине сериала семья объединяется. Близкие люди снова начинают слышать, понимать и принимать друг друга, напоминая зрителям о том, что проблема поколений всегда решаема", — подчеркнул режиссер сериала Андрей Силкин.

"Буллинг — важная и масштабная проблема, которая касается миллионов подростков. Решение любой проблемы начинается с того, что надо ее изучить, увидеть проявления и последствия. В этом отношении "Плакса" становится пособием, почему, кто и как может отравить жизнь вашему ребенку. Родители всегда должны быть рядом — крайне важно не оставлять подростков наедине со своей бедой. Важно помочь им распознать манипуляции, поверить в себя, показать им другой, отличный от навязываемого, взгляд на жизнь. Любовь победит буллинг", — уверен генеральный директор видеосервиса Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) Антон Володькин.

Фото со съемок

О сериале "Плакса" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН", Wink, СТС

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Исполнительные продюсеры: Ксения Белоусова, Георгий Розинов

Сценаристы: Ирина Гурьянова, Сергей Жуков, Оксана Барковская, Вадим Бакунев, Алина Луну

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев и другие.