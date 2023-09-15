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Берегитесь, "Оборотень" — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября

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Цифровая премьера остросюжетного 8-серийного проекта "Оборотень" (18+) состоится эксклюзивно в видеосервисе Wink 21 сентября 2023 года. Сериал пополнит линейку Wink Originals. Производством занимается РЕН ТВ. Телевизионная премьера сериала состоится на телеканале РЕН ТВ.

Трейлер

Постер

Кадры со съемок

"Номер пятый" присвоили главному герою (Денис Шведов), который очнулся в неожиданном и не самом приятном месте. Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, — открытка от некоего Петра некому Андрею. "Номеру пятому" предстоит вспомнить, что это его зовут Андрей Лазарев, и он, как и тот Пётр с открытки (Максим Щёголев), был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. На самом деле Пётр и Андрей — боевой тандем, в котором Пётр — куратор, а Андрей — универсальный боец, прошедший очень серьезную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена, а сам агент потерял память…

"Наш сериал в некотором роде экшн-притча про воина, который потерял память. Ему приходится очень непросто: среди врагов и друзей, сражаясь и спасая, он должен по крупицам восстановить свою прежнюю жизнь. В сериале есть интрига, в нем много классных трюков, стрельбы, шпионских страстей — в общем, всего того, что любит зритель", — отметила режиссер сериала "Оборотень" Анна Курбатова.

"Главным импульсом, побудившим меня сняться в этом проекте, стал тот экшн, которым наполнен "Оборотень". Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва. Экшн в сериале нетипичный — мой герой не использует оружие, и это добавляет сложности. И, конечно, меня привлекла история — в ее центре человек, который пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило в прошлом. Помочь в этом ему могут только оставленные им самим маячки, сигналы, зацепки. И зритель вместе с моим персонажем будет идти по ним, наблюдая, как герой снова обретает главную цель", — рассказал актер Денис Шведов.

"Мой герой — человек очень ироничный, у него искрометный юмор, чем персонаж мне очень симпатичен. Он специалист высочайшего класса, но это неоднозначная личность. Зрителям откроется его вторая сторона, что будет очень интересно и неожиданно. Это рассказ о том, как человек добивается правды и справедливости и насколько сложен бывает этот путь. У сериала совершенно нетривиальный сюжет, в нем много завязок и линий, много непонятного. Этот ребус будет интересно разгадывать не только мужской аудитории, но и женской, потому что в сериале есть романтическая линия", — считает актер Максим Щёголев.

"Смена времен года предопределяет и смену в контентном предложении: если летом хотелось смотреть легкие проекты и комедии, то сейчас на сцену выходит тяжелый экшн. "Оборотень" вернет зрителям необходимый тонус, чтобы выигрывать конкурентные битвы и офисную борьбу. В конце концов, такие сериалы — аналог психотерапевтического сеанса, когда понимаешь — на самом деле всё в твоей жизни не так ужасно. Классно, когда жестокие схватки останутся на экране, а в личной и профессиональной жизни все будет спокойно и гармонично", — прокомментировал директор по контенту видеосервиса Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) Александр Косарим.

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Новости

Назад. 15 сентября 2023
Берегитесь, "Оборотень" — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября
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