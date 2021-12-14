Сборная Самарской области – призер Всероссийских Игр ГТО 2021 года

14.12.2021 15:07 Читали 6

В Белгороде завершился II Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». Всероссийское мероприятие приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР).

Напомним, в 2019 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография».

В Играх приняли участие более 300 сильнейших атлетов из 43 субъектов России. В течение нескольких дней лучшие физкультурники страны состязались в скорости, гибкости и силе. Сборная Самарской области была сформирована по итогам нескольких отборочных этапов, в том числе региональных «Игр ГТО». В составе команды выступили 6 человек: трое мужчин и три женщины, которые представляли три возрастные ступени комплекса ГТО: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет.

В индивидуальных соревнованиях «Иду на рекорд!» представительницы Самарской области завоевали две награды. Инна Пузик из Тольятти установила рекорд Игр ГТО в беге на 30 метров в VI возрастной ступени (18-29 лет) с результатом – 4.29 секунды. А Мария Серенкова из Безенчука поставила рекорд на этой же дистанции в VII возрастной ступени (30-39 лет) (4.44).

В командной гонке участники прошли 5 этапов дистанции, состоящей из нормативов комплекса ГТО. Главными условиями состязаний были скорость и правильное выполнение упражнений: прыжок в длину с места, отжимания, рывок/приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине (без рывков). В упорной борьбе команда Самарской области пересекла черту третьей с результатом – 13:17.152. На первом месте сборная Белгородской области (12:26.314). Вторые — представители Челябинской области (13:12.783).

Высокие показатели Самарской области на Всероссийских играх ГТО 2021 года – результат системной работы, которая качественно улучшает ситуацию по вовлечению населения в спорт и здоровый образ жизни. Среди множества факторов можно выделить первоочередной – создание комфортных и доступных условий для выполнения тестов (испытаний) ГТО среди населения. Глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу по строительству объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом. Развитие спортивной инфраструктуры – часть стратегии лидерства Самарской области, созданной по инициативе Губернатора на основе предложений, озвученных жителями региона.

Все три региона-победителя II Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО» получили медали, дипломы и сертификаты на комплекты лицензионного оборудования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от официального лицензиата Самарской области «ГТО».

«Пандемия внесла свои коррективы, соревнования проводились при пустых трибунах, но это ничуть не омрачило спортивный праздник. Организаторам удалось устроить настоящее шоу, от которого остались лишь положительные эмоции. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество команд-участниц, возросла конкуренция. Наши спортсмены основательно подошли к выполнению заданий, на протяжении всех этапов старались не допускать технических ошибок, из-за которых командам начислялось штрафное время. Спасибо ребятам за отличный результат и проявленную волю к победе!», – отметил Сергей Мамонов, руководитель управления по реализации ВФСК ГТО ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».