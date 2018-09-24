В этом году в регионе 23 человека отравились грибами

24.09.2018 14:38 Читали 2

За 8 месяцев этого года лечебно-профилактическими учреждениями области зарегистрировано 23 случая отравлений, связанных с употреблением условно-съедобных грибов. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, все случаи закончились выздоровлением и были связаны с нарушением правил предварительной обработки и технологического режима.

Специалисты ведомства напоминают, что свежие и заготовленные впрок грибы, являясь для организма человека ценным питательным продуктом, при определенных условиях могут послужить причиной возникновения пищевых отравлений. Риск для здоровья несут собственно ядовитые грибы, а также условно съедобные грибы из-за неумелой или неправильной кулинарной обработки и неправильно приготовленные съедобные грибы.

Опасность так же могут представлять съедобные грибы, получившие название "мутанты". В старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека.

Грибы являются трудно перевариваемым продуктом. Поэтому их не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям до 8 лет (независимо от способа и времени приготовления), а также лицам с заболеваниями ЖКТ (гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты и др.) – приём грибов может спровоцировать обострение хронического заболевания.

Чаще всего отравление условно съедобными грибами (сморчки, строчки, волнушки, рядовки и др.) возникает вследствие их неправильного приготовления. Употреблять условно съедобные грибы без специальной обработки - предварительного вымачивания, термической обработки и слива отвара нельзя.

Признаки отравления неправильно приготовленными съедобными и условно-годными грибами - тошнота, рвота, понос – появляются вскоре после употребления грибов (через 1-4 часа). Выздоровление наступает обычно через сутки. Условно съедобные грибы – грузди, волнушки, валуи, горкушки, рядовки, толкачики, скрипицы, содержащие смолоподобные вещества, могут вызвать острый гастроэнтерит – воспаление желудка и тонкого кишечника.

Кроме того, грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – ботулизма. Возбудитель ботулизма в виде спороносных палочек содержится главным образом в почве. Если перед консервированием грибы были плохо очищены и промыты, на их поверхности вместе с мельчайшими частицами земли могут оказаться и возбудители ботулизма.

Домашняя термическая обработка их не убивает, а условия в герметически укупоренной банке, без доступа кислорода, благоприятны для развития в них микробного токсина – опаснейшего для человека яда. Чтобы избежать заболевания ботулизмом, надо очень тщательно очищать и промывать от земли, предназначенные для консервирования грибы, причем они должны быть свежими и доброкачественными. При обработке в домашних условиях грибы рекомендуется консервировать в банках с неплотно притертыми крышками.

Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа после приема грибов в пищу. Клинические проявления: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся расплывчатыми).

За 8 месяцев текущего года в области зарегистрирован один случай ботулизма от употребления грибов домашнего консервирования, который так же закончился выздоровлением пострадавшего.



Профилактика отравлений грибами:

- отправляясь на сбор грибов, по возможности, пригласите с собой опытного грибника;

- не собирайте старые, переросшие грибы, растущие вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в черте города;

- не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы сомневаетесь;

- не покупайте грибы у случайных лиц, в местах неустановленной торговли в резаном, сушеном или консервированном виде;

- не кормите грибами детей, беременных женщин и людей с заболеваниями органов пищеварения;

- соблюдайте условия и сроки хранения грибов, правила консервирования и приготовления грибных блюд (рекомендуется отваривать любые виды грибов в хорошо подсоленной воде большого объема, воду после отваривания слить, грибы промыть в кипяченой воде).

При появлении первых признаков отравления грибами следует срочно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.