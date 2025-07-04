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Авито Тех покупает платформу EXPF Sigma — технологическую платформу для продуктовых экспериментов

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Авито Тех, технологическая дочерняя компания Авито, приобретает платформу для продуктовой аналитики Sigma от компании EXPF. Эта сделка поможет Авито Тех ускорить развитие собственного продукта для аналитики — Trisigma — за счёт объединения технологических решений, экспертизы команд и расширения клиентской базы.

Объединенная платформа обеспечит компании охват всех сегментов рынка: от крупных ИТ-компаний до команд, только начинающих работать с A/B‑тестированием. Сейчас рынок продуктовой аналитики потенциально оценивается в 1,5 млрд руб. и около 400 компаний. Сделка находится в процессе закрытия, сумма сделки не раскрывается.

"Авито Тех активно использует A/B-тестирование в развитии собственных цифровых продуктов — только за последний год компания провела более 4 тыс. экспериментов. Это один из самых высоких показателей не только на российском, но и на мировом рынке. Авито Тех планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для продуктовой аналитики. Согласно нашим оценкам, сейчас на нём нет универсальных решений, которые подходили бы компаниям любого масштаба и бизнес-профиля. Приобретение платформы Sigma поможет Авито Тех в создании универсального решения для клиентов, что будет в том числе способствовать развитию ИТ-рынка в целом", — говорит Иван Гуз, управляющий партнер Авито.

Trisigma — флагманский продукт Авито Тех для A/B‑тестирования — позволяет запускать сотни параллельных экспериментов, автоматически оценивать их результаты и визуализировать влияние изменений на ключевые бизнес-показатели. Особую ценность решение представляет для компаний электронной коммерции, банковского сектора, стриминговых сервисов и образовательных платформ. Trisigma развертывается в облаке, легко масштабируется и не требует значительных технических ресурсов со стороны клиентов. С покупкой EXPF Sigma Авито Тех получает надёжную платформу, которую уже используют компании из онлайн-образования, фастфуда и ритейла, а также команду с признанной на рынке экспертизой. Для текущих клиентов EXPF ничего не изменится — они сохранят доступ к привычным инструментам, а также смогут воспользоваться технологической базой и накопленной экспертизой Авито Тех в области A/B‑тестирования. В дальнейшем они также получат доступ к новым возможностям и развитию функциональности платформы.

"Команда EXPF Sigma в полном составе продолжит работать над развитием двух продуктов на стороне Авито Тех. Для клиентов EXPF ничего не изменится — они сохранят доступ к инструментам и смогут пользоваться платформой на прежних условиях", — говорят фаундеры EXPF Виталий Черемисинов и Искандер Мирмахмадов.

Какие задачи решают Trisigma и EXPF Sigma?

Компании, которые проводят A/B‑тестирование, сталкиваются с двумя ключевыми задачами:

  • Организация эксперимента — разделить пользователей на группы и показать каждой из них разные варианты продукта или интерфейса.
  • Анализ результатов — определить, какое решение эффективнее влияет на бизнес-метрики (например, на конверсию, удержание или выручку). Обычно на это уходит значительное время аналитических команд.

EXPF Sigma решает первую задачу. С ее помощью можно запускать эксперименты, сегментировать пользователей и управлять изменениями в продукте. При этом EXPF Sigma не делает автоматическую оценку результатов, результаты экспериментов оценивают аналитики. Trisigma решает обе задачи — делает все то же самое, что и EXPF Sigma, но при этом еще автоматизирует оценку результатов экспериментов, визуализирует их, снижая нагрузку на аналитиков и ускоряя принятие решений.

Объединение EXPF Sigma и Trisigma даст клиентам больше выбора. Тем, кто только начинает работать с A/B‑тестами, подойдёт EXPF Sigma — простой и быстрый инструмент. Когда задачи станут сложнее, можно будет перейти на Trisigma и масштабировать эксперименты.

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