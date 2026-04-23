Большинство жителей ПФО одновременно пользуются несколькими банками

Среди городов выделяется Казань: там услугами нескольких банков пользуются 74% жителей — самый высокий показатель по стране.

Реклама банков влияет на предпочтения более чем у половины опрошенной аудитории из ПФО: 26% респондентов говорят, что она помогает лучше разобраться в предложениях банков, ещё 29% — что ориентируются на неё при выборе финансовых продуктов. Суммарно это больше половины от тех, кто замечает банковскую рекламу.

Главный критерий, который привлекает внимание в банковской рекламе — прозрачное и понятное описание условий. Этот фактор отметили 49% опрошенных.

Что в рекламе банков чаще всего привлекает ваше внимание?

Критерий Доля ответов респондентов, % Прозрачное описание условий 49% Известный бренд банка 28% Отзывы или реальные примеры 25% Визуально выделенная выгода 19% Крупные и понятные цифры 19% Минималистичный и понятный дизайн 17% Лицо эксперта или публичного человека 7% Ограниченный срок предложения 5%

Среди предложений лидируют продукты с ощутимой выгодой. Бесплатное обслуживание карты привлекает 46% опрошенной аудитории, повышенный кэшбек на покупки — 41%, кэшбек за оплату услуг и товаров — 40%. Треть опрошенных (32%) обращает внимание на привлекательные ставки по вкладам — это говорит о том, что сберегательная повестка остается значимой даже в конкурентной среде многочисленных кэшбек-программ.

Какие предложения банков в рекламе привлекают вас больше всего?

Условие Доля ответов респондентов, % Бесплатное обслуживание карты 46% Повышенный кэшбек на покупки 41% Кэшбек за оплату услуг / товаров 40% Вклад с привлекательной для меня процентной ставкой 32% Бонусы и программы лояльности 22% Рассрочка без переплат 18% Кредит или ипотека с выгодными условиями 13%

Каждый третий (36%) из ПФО оформил дебетовую карту, открыл счет или другой банковский продукт благодаря рекламе. Интересно, что по всей России среди респондентов 65+ конверсия составила 39%, превысив среднее по выборке.

"В финансовой категории пользователь всё чаще сравнивает не бренды, а конкретные условия, поэтому для рекламодателей особенно важно подчеркивать выгоду продукта. Мы видим, что банки остаются одной из самых активных категорий рекламодателей на Авито, и для них особенно важна работа с аудиторией, которая уже выбирает между предложениями и оценивает условия. В такой ситуации реклама должна не просто привлекать внимание, а помогать принять решение", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.