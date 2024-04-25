"Я телевизор, а кто Тарковский — я не знаю": как прошла читательская встреча Дарьи Донцовой в Самаре

В этот день Дарья Донцова и её читательская семья празднует юбилей первого романа "Крутые наследнички". Писательница отмечает 25 лет со дня начала своего творческого пути, рассказывает о катехизисе в своих книгах, почему ей не стыдно писать, в чём секрет настоящих блондинок с голубыми глазами, что связывает её с читателями и в завершение проводит автограф-сессию.

Книги Дарьи вне времени: они не привязаны ни к политическим, ни к культурным событиям. Только юмор и заряд хорошего настроения живут на её страницах.

— Моя задача — сделать так, чтобы вы забыли о каких-то неприятностях во время чтения моих книг, — говорит в начале встречи писательница.

Дарья Донцова работает в развлекательном жанре. Курьёзные и комичные ситуации на фоне раскрытия преступления рождают иронический детектив. Большинство книг писательницы написаны в этом жанре, и Дарье нисколько не стыдно.

— Иногда журналисты задают мне вопрос: не стыдно ли мне писать весёлые детективные романы. Нет. Литература делится на жанры. Я работаю в развлекательном жанре. Если вы хотите выучить математику — я вам не нужна, возьмите учебник по математике. Если вы хотите детально знать историю — я вам не нужна, возьмите томик Соловьёва. Я — в тот момент, когда вам грустно, когда вам страшно, когда вам плохо. Лёжа в больнице, вам не захочется читать "Смерть Ивана Ильича", потому что вы сами лежите в палате. Тогда для вас — Таня Устинова, Александра Маринина, Олег Рой, — опережая возможный вопрос, отвечает писательница.

В книжной копилке Дарьи не только детективы. Она пишет книги для детей, но читают их и взрослые. Искренность, доброта, дружба, любовь и вера: вера в себя и в лучшее в мире — то, что нужно и ребёнку, и родителю. Всё это и даже больше читатели находят в сказках Дарьи.

— Здесь нет ни одного слова "Бог". Но это катехизис. Вы взрослые люди, это сразу поймёте, дети — нет. "Амулет добра" — рассказ о том, куда отправляются наши животные после того, как уходят от нас, а главное — о том, как они к нам возвращаются. Возвращаются они всегда. Просто вы не всегда понимаете, что этот щенок или собачка — посланец из страны Прекрасная Долина, — Дарья вспоминает свою первую детскую книгу в цикле "Сказки Прекрасной Долины".

"Лекарство от доброзлобия" и "Лес обиды" изданы позже. Одна — в 2020, другая — в 2024. Но год написания — лишь причина, различие у книг в другом.

В марте ввиду санкций 2022 цены на бумагу и другие компоненты для производства значительно выросли. Европейские расходники для книгопечатания пришлось заменить азиатскими. Правда, избежать увеличения стоимости книжной продукции не удалось, как сообщает РБК.

В таком случае бешеными могут стать не только цены на книги, но и сами читатели, которые их увидят. Сохранить количество текста, иллюстраций и не потерять аудиторию для писателя всё-таки возможно.

— Чтобы удержать изначальную цену на книгу и не задирать её так, что читатель не сможет никогда приобрести книгу, мы уменьшили формат. Не намного. Текст, иллюстрации — всё то же самое, — говорит о главном различии сказок "Лекарство от доброзлобия" и "Лес обиды" Дарья.

— Агриппина (настоящее имя — примеч. автора), вы обладательница достаточно редкого имени. Это связано с именами ваших героев: Евлампии, Виолы, Степаниды? — интересуется девушка, когда встреча переходит в этап вопрос-ответ.

— Думаю, да. Чтобы выместить на них своё несчастное детство, юность и зрелость. Недавно хотела купить икону святой Агриппины — я её не нашла. Нет Агриппин. Меня как только не называли: Антарктида Аркадьевна, Аргентина Аркадьевна. Когда я преподавала немецкий язык, семилетний мальчик Тёма пытался выучить моё имя, но вышло: "Здравствуйте, Гречка Аркадьевна!", — Агриппина смеётся и смешит читателей.

Имена героев — тоже своего рода комизм. Некоторые персонажи получили от неё по полной программе, а кто-то остался в стороне: Даша, Иван, Татьяна.

— Какой персонаж самый любимый? И кого было проще создавать? — спрашивает одна из читательниц.

— Я телевизор, а кто Тарковский — я не знаю. Не могу ответить на вопрос, откуда что берётся, — объясняет писательница.



Агриппина не знает, кто такая Дарья Донцова и ещё больше не знает, что такое стресс.

— Какой стресс? У меня нет стресса. Я натуральная блондинка. Что отличает настоящую блондинку с голубыми глазами — это полное отсутствие рефлексии и забот в голове. Я не переживаю ни по какому поводу. Надо бояться быть злым, жадным, сплетником, человеком, который никогда никому в жизни не сделал никакого добра, — отвечает на вопрос из зала Агриппина.

"Нельзя остановить бегущего бизона и пишущую Донцову". Дарья не раз признавалась, что пишет по книге в месяц. Такого строгого графика придерживаются не все издательские авторы. Наряду с ними в 2023 году появилось много независимых писателей, что привело к увеличению продажи книг, как пишут в "Известиях". Сейчас исследователи отмечают рост интереса к чтению среди молодёжи и детей.

— Дети взяли в руки гаджеты и стали читать на айпадах. Кроме того, старшее поколение получило "читалки": простой жест раздвигания текста привлёк к чтению огромное количество пенсионеров. У старшего поколения глаза напрягаются и болят в попытке разглядеть мелкий шрифт. Кроме того, онлайн-книги намного дешевле бумажных. На "ЛитРесе" каждый день выкладывается около 100 тысяч бесплатных книг. Родители допустили детей к электронным носителям, а люди пожилого возраста смогли приобрести недорогие гаджеты, — рассуждает Дарья Донцова.

В интервью на ТАСС писательница сказала, что любой автор создаёт свою читательскую семью. Что же объединяет её со своими читателями?

— Мои читатели — мои близкие люди. Если вы читаете мои книги, значит, мы с вами похожи. У меня есть два телеграм-канала: открытый — с трюками моих собак, другими весёлыми моментами для поднятия настроения аудитории и специальный закрытый. Есть люди, которые ищут врачей, но не хотят публично говорить о своём заболевании. Этот канал разделён на несколько блоков. Один из них — чат больных. Когда вы чем-то больны и видите человека, который выздоровел, это помогает, — отвечает писательница.

Семья Дарьи Донцовой огромна. Это люди, которые любят не столько её творческую личность, сколько человеческую натуру. Общее — не мироощущение, а душа. Дарью объединяют любящие люди, а она объединяет их и когда весело, и когда грустно.

Вопросы заканчиваются, а встреча подходит к самому долгожданному моменту: из публичной она превращается в личную.

Агриппина Донцова, в белой кофте, с кольцом в виде мопса на руке от мальчика Мирона, сидит в кругу своей читательской семьи. Она подписывает книги, фотографируется с читателями и с улыбкой обращается к ним: "Здравствуй, моё солнце", "Спасибо вам, ангел мой".