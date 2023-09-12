Бизнес-игра по созданию маркетинговой стратегии: идея для взрослых, которые любят играть

13 сентября в 10:00 в фудхолле Pictureʼs пройдёт первая бизнес-игра по созданию маркетинговой стратегии! Зацепило? А ты еще даже не видел список приглашенных спикеров. Представляем твоему вниманию:

Александр Михеев — специалист по арбитражу трафика. Он расскажет вам:

— как привлекать миллионы аудитории в социальных сетях себе и другим людям;

— новые источники трафика, рабочие связки.

Никита Залата — директор по маркетингу федерального холдинга "GlobalKitchen". Он расскажет вам про:

— как вывести компанию на оборот более 2 млрд рублей;

— что такое айдентика бренда и как создать платформу сильной концепции;

— как формировать эффективную команду маркетинга;

— сколько сегодня стоит сильная маркетинговая стратегия.

Алина Коломина — энерготерапевт и энергокоуч, работает с блогерами и обучает энерготерапии. Поделится с вами:

— как работать с намерением и регулярно расти в доходе?

— что такое намерение, почему его важно ставить и как это правильно делать;

— практики для работы с намерением.

После выступлений спикеров пройдёт бизнес-игра, которая покажет вам этапы создания маркетинговой стратегии. Будет работа в командах! А это значит, есть крутая возможность для нетворкинга. Новым партнерским связям быть!

Зарегистрироваться на мероприятие можно через сообщения группы vk.com/pictures_smr.

Игра будет проходить по адресу: ул. Лесная, 23 к5.