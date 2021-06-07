Медицина как призвание

— Как начался Ваш путь в медицину? Когда Вы поняли, что хотите заниматься именно этим?

— Если честно, больше некуда было поступать (Смеется). На самом деле, я не смогла пройти в институт связи, уезжать далеко от дома не хотелось, — я из кинель-черкасского района, — вот и пошла в похвистневский техникум.

— Было желание получить высшее образование?

— Конечно. Если бы была возможность, я бы обязательно получила высшее образование.

— Где Вам приходилось работать? С какими проблемами сталкивались в процессе?

— В 94-м году я закончила техникум, нас распределили, и я начала свою карьеру участковой медсестрой в Железнодорожном районе. Проработала 5 месяцев. Обещали предоставить общежитие, но не предоставили. Все эти 5 месяцев я жила в поликлинике, в запанском районе, на втором этаже, в физ-кабинете. Нас было три девчонки, спали на панцирных кроватях. На работу ходили пешком по 3 километра. Это, конечно, было непросто. Я деревенская и с детства приучена к "тимуровскому" образу жизни. Много делала из того, что в мои обязанности не входило. Например, помогала одной бабушке по хозяйству: носила продукты, собирала яблоки, мыла окна. В общем-то, я и сейчас остаюсь отзывчивой. Недавно пациентка, пожилая женщина, сдала много анализов, получила результаты, но результата на вирус герпеса почему-то не оказалось в списке. Она хотела сдать анализ повторно, но я связалась с менеджерами, разобралась в чеках и поняла, что произошла ошибка. Поступила так, как посчитала справедливым — взяла анализ бесплатно.

Работа участковой медсестрой оказалась тяжелой. Особенно, в осенне-весенний период. Очень много участков, и все надо обойти пешком. Решила искать стационар. Приехала в Семашко и, минуя отдел кадров, поднялась в отделение гинекологии. Спросила: "Вам медсестра нужна?" Мне ответили: "Нужна. Приходите завтра стажироваться". Так я стала работать во Второй городской клинической больнице. Работала там 7 лет. Параллельно поступила в Современную гуманитарную академию на юриста, на заочное отделение. Тогда бытовало мнение, что юристы успешнее медиков. Также я подрабатывала частной медсестрой в Областной туберкулезной больнице. Зарплата была маленькой, на оплату обучения не хватало. Так я оказалась в ресторанном бизнесе.

Устроилась официанткой в китайский ресторан. Им для колорита требовались люди с восточной внешностью, и я как раз подошла. Зарплата оказалась в 4 раза больше, чем в Семашко, плюс чаевые. Официанткой проработала 5 месяцев, а когда заняла должность администратора, уже закончила обучение. Потом стала директором, но с образованием это никак не связано, скорее, с эффективностью на позиции администратора и практической смёткой. Когда начался экономический кризис, мне понизили зарплату, и я приняла решение уйти. Сейчас я универсальная медсестра выездной бригады. Беру анализы на дому у детей и людей с ограниченными возможностями.

— Как выглядит Ваш распорядок дня?

— Сейчас лаборатория сотрудничает со Сбербанком, и в основном я беру мазки на ковид у их сотрудников. Если говорить о пациентах, то всё заранее расписано. У меня есть реестр с адресами и кассовый аппарат. Обычно я приезжаю к пациенту в 8:00 после предварительного созвона. Захожу, мою руки, надеваю униформу, делаю забор, пробиваю чек, прощаюсь и уезжаю. После объезда всех пациентов еду в лабораторию, сдаю в контрольный пункт биоматериал, пишу бухгалтеру справку и отчет за весь день.

— Есть ли у Вас постоянные клиенты, которые предпочитают, чтобы анализы брали именно Вы?

— Да. Менеджеры часто говорят, что приглашают на вызов меня. Бывает, маленькие дети сильно капризничают, кто-то боится, падает в обморок. К таким нужен особый подход. Я нередко слышу от родителей, что их ребенок даже не плакал, когда я делала забор крови. Переступая порог чьего-либо дома, я сразу же беру инициативу в свои руки. Демонстрирую уверенность, спокойствие и доброжелательность, это уже закреплено на профессиональном уровне.

— Расскажите о каком-нибудь курьезном случае из практики.

— Не так давно делала забор у одного мужчины. Крупного, веселого, бодрого. Спросила, всё ли в порядке, он ответил, что да. Активно улыбался, шутил. Он сел в кресло, а когда я вошла иглой в вену, стал терять сознание, заваливаться на бок. Пришлось приводить в чувства нашатырным спиртом. Хорошо, что он был в кресле, иначе бы я его не подняла, в нем было килограммов 130 на вид. После этого случая я всех пациентов-мужчин прошу обязательно принять сидячее или лежачее положение.

— Как часто Вы проходите повышение квалификации?

— Любой медицинский работник раз в 5 лет подтверждает свой сертификат. Кроме того, каждые 3 месяца мы проходим различные тестирования: IQ, профилактика вирусных заболеваний, в том числе ковида…

— И какой показатель IQ у Вас?

— 100 баллов я стабильно набираю.

— Берете какие-нибудь дополнительные курсы?

— Два года назад я выучилась на косметолога, но скоро началась пандемия, и работы прибавилось. Поэтому косметологию пока не практикую.

— Если б можно было вернуться в прошлое, что бы Вы изменили?

— Я бы получила высшее медицинское образование. Это единственное, о чем я сожалею. В том, что медицина — это моё, я уверена на 100%.

— Что самое трудное в Вашей профессии?

— Работа с новорожденными детьми, с патологией. Бывает, что вены совсем не прощупываются, приходится брать согласие с родителей и действовать в соответствии с анатомией. Вся семья нервничает, обстановка очень напряженная. В такие моменты особо остро чувствуется ответственность.

— За что Вы любите свою работу?

— За интерес и живое общение, возможность ежедневно оказывать помощь людям. Несмотря на то что я работаю в коммерческой организации, главное для меня в моей работе — нести добро. Мне на самом деле нравится медицина.