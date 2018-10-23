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"Открытие Брокер" рассказал о прибыльных инвестициях IV квартала 2018 года

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Аналитики инвестиционной компании "Открытие Брокер" представили стратегию на IV квартал 2018 года. По их оценкам, после сильной коррекции российского рынка в третьем квартале отечественные акции будут восстанавливаться на фоне смягчения риторики США. При этом рубль в среднесрочной перспективе может укрепиться до 61-62 рублей за доллар, реагируя на растущую нефть.

"В таких условиях мы рекомендуем инвесторам на длинном горизонте усиливать вложения в проинфляционные активы — облигации с плавающим купоном, акции компаний с быстрым ростом бизнеса, акции сырьевых компаний и эмитентов развивающихся стран, недвижимость, товарные активы и драгоценные металлы", — отмечается в квартальной стратегии.

Текущие цены на нефть привлекательны для долгосрочных покупок российских акций. "Заключение пакта о сокращении добычи ОПЕК+ по факту стало признанием неэффективности политики выдавливания технологичных конкурентов в условиях ограниченных резервов мощности ОПЕК и ускоряющегося роста азиатского спроса, — отмечается в аналитическом отчёте. — Однако после ноябрьских иранских санкций в I квартале 2019 года Международное энергетическое агентство прогнозирует локальный профицит нефти на рынке".

В случае роста рисков на развивающихся рынках нельзя исключать очередной волны ослабления рубля, но в целом в ближайшие годы аналитики "Открытие Брокер" не ожидают сильных провалов курса: "Сейчас в нашем базовом сценарии мы видим возможность укрепления пары USD/RUB до уровней 61-62 до конца года, хотя после ухода Банка России с валютного рынка нельзя исключать укрепления российской валюты к доллару ниже 60".

Взгляд аналитиков "Открытие Брокер" на перспективы российского рынка и отдельных секторов в IV квартале не претерпел существенных изменений. "Мы по-прежнему считаем сектора химии и нефтехимии, акции производителей драгоценных металлов и камней, сельскохозяйственных холдингов, растущих акций информационных технологий потенциально наиболее интересными историями на российском рынке в длительной перспективе. Между тем в моменты укрепления курса рубля акции экспортёров могут проигрывать акциям компаний внутренних секторов", — говорит Ирина Афанасьева, директор филиала "Открытие Брокер" в Самаре.

Полная версия квартальной стратегии опубликована на сайте "Открытие Брокер".

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