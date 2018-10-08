Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

предоставлено компаний "Открытие Брокер"

— Сергей Александрович, первый вопрос о том, что волнует всех без исключения: каким будет курс рубля и куда в сложившихся условиях инвестировать личные сбережения?

— Существует всего два актива, которые десятилетиями обгоняют инфляцию, — это ценные бумаги и недвижимость. С высокой точностью курс рубля сейчас спрогнозировать сложно. Главная сложность состоит в том, что сейчас наблюдается сильное противоречие между фундаментальными показателями. Первый фактор — наша страна до сих зарабатывает валюту от экспорта больше, чем тратит на импорт, учитывая отток капитала. Для нынешних цен на нефть курс рубля выглядит сильно заниженным. Второй фактор — Министерство финансов РФ и ЦБ РФ в огромных количествах скупают валюту. Они могут продолжать интервенции, а могут приостановить скупку, и тогда рубль может сильно укрепиться. И вот эти факторы делают прогноз курса рубля очень сложной задачей. Он может укрепиться до уровня 55, а может и ослабнуть за 70. Оба сценария возможны.

А вот что делать в такой ситуации — ответить легко. Как правило, мы все свои сбережения делим на две категории. Первая — та часть, которую мы планируем тратить на повседневные нужды. А другая — та, которую мы собираемся отложить на длительный срок, скажем, год-два. Лично я покупаю валюту. Система страхования вкладов работает хорошо, спокойно можно хранить деньги в банках, главное — не превышать установленного размера в 1,4 млн рублей.

— А как же пугающие новости о том, что валютные счета могут заморозить в связи с возможной дедолларизацией российской экономики?

— Скорее всего, это ограничение не вступит в силу. У американских политиков нет цели устроить большую катастрофу. Санкции вводятся для того, что ограничить, принудить, но не загонять в угол. Кроме того, Банк России серьезно подготовился к возможным санкциям. ЦБ завез в Россию на хранение около 30 млрд бумажных долларов и евро. Для сведения, на счетах коммерческих банков еще 14 млрд долларов. Резерв очень большой. Даже если вкладчики побегут их забирать, ничего страшного не случится.

— С чем приехали в Самару?

В Самару я приехал в качестве спикера семинара, который "Открытие Брокер" организовал для розничных инвесторов. Поскольку я специализируюсь на анализе макроэкономики, то приехал для того, чтобы поделиться своими мыслями об инфляции, валютных курсах, динамике процентных ставок, тенденциях на мировом нефтяном рынке, санкционной политике.

Пока большая часть санкций громко звучит, но слабо затрагивает реальную российскую экономику. Я думаю, что раньше 2020–2021 годов санкции не затронут нас по причине того, что до 2021 года даже теоретически на рынке не найдётся замены российской нефти и газу. А пока нефть и газ нечем заменить, жестких санкций, как в случае с Ираном, ввести невозможно. Поэтому на ближайшие год-полтора взгляд на российскую экономику оптимистичен, за это время вряд ли произойдет падение цен на нефть и газ.

— Вы выступали на семинаре для уже состоявшихся инвесторов. С чего начать тем, кто только задумывается о том, чтобы заняться инвестиционной деятельностью? Какой нужен стартовый капитал?

— Начинать нужно с получения знаний по торговле на финансовых рынках. Я рекомендую пройти обучение на портале Opentrainer.ru. Минимальная сумма инвестирования отсутствует, но я рекомендую начинать с 50 тысяч рублей. Стоит помнить, что стартовый капитал зависит от размера прибыли, которую вы хотите получить. Есть простая формула. Риск соответствует половине дохода, который вы хотите получить на годовом отрезке времени. Для большинства людей приемлемый риск — 10%. Риск в 10% — это возможность заработать 20% прибыли. Сколько вы хотите за год от этой деятельности иметь дохода? Например, 120 тыс. рублей, значит, вам нужно иметь 600 тыс. рублей свободных средств, при этом вы рискуете потерять 60 тыс. рублей, но можете заработать 120 тыс. рублей.

Большинство людей не готовы терять большие деньги. И правильно делают. Чтобы попробовать эту индустрию, необязательно сильно рисковать. Возьмите одну акцию "ЛУКОЙЛа", Сбербанка и попробуйте. Никто не учится водить машину сразу на Ferrari. Обычно покупают сначала попроще, а уже потом приобретают машину подороже. Это нормальный житейский подход к любой сфере деятельности.