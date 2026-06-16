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От локализации к комплексному развитию: "Газпромнефть - Цифровые решения" и Т1 расширяют сотрудничество в области разработки корпоративных платформ

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"Газпромнефть - Цифровые решения" и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о новом этапе сотрудничества в сфере корпоративного программного обеспечения. Компании планируют совместно развивать ERP-платформы, интеграционные решения и цифровые сервисы для предприятий нефтегазовой отрасли и других промышленных компаний.

Партнерство будет сосредоточено на создании и развитии инструментов для управления производственными, финансовыми и логистическими процессами, а также на интеграции корпоративных и производственных систем в единую цифровую среду.

Сотрудничество отражает изменения, которые сегодня происходят на российском рынке корпоративного ПО. Если несколько лет назад основное внимание уделялось замещению зарубежных решений для сохранения стабильности бизнес-процессов, то сейчас компании все чаще инвестируют в развитие собственных платформ с учетом отраслевой специфики и долгосрочных потребностей бизнеса.

"Сегодня запрос бизнеса выходит за рамки замены отдельных программных продуктов. Предприятиям нужны комплексные экосистемные решения, которые учитывают особенности производственных процессов, требования к безопасности и возможности дальнейшего развития. Поэтому все большее значение приобретает совместная работа вендоров, интеграторов и промышленных компаний над созданием и развитием многофункциональных корпоративных платформ", — отметил Роман Ожик, коммерческий директор "Газпромнефть - Цифровые решения".

Одним из направлений сотрудничества станет внедрение технологий искусственного интеллекта в корпоративные системы. Речь идет о решениях для анализа данных, автоматизации отдельных операций и поддержки принятия решений в производственной деятельности, снижения рисков на основе предикативной аналитики и поиска "бутылочных горлышек" в бизнес-процессах.

По словам представителей компаний, участие промышленного заказчика на этапе разработки позволяет быстрее адаптировать цифровые продукты к реальным условиям эксплуатации и учитывать требования крупных предприятий уже на этапе проектирования.

"Российский рынок ERP переходит в стадию зрелого развития. Сегодня компании оценивают не только функциональность и производительность, но и безопасность, возможность масштабирования и интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой. Объединение экспертизы Т1 и "Газпромнефть - Цифровые решения" позволит создавать решения, ориентированные на эти задачи", — отметил Василий Саутин, коммерческий директор вертикали "Программные Решения" ИТ-холдинга Т1.

На фоне растущей цифровизации промышленности сотрудничество между разработчиками программного обеспечения и индустриальными компаниями становится одним из ключевых механизмов развития российского рынка корпоративных технологий.

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Новости

Назад. 16 июня 2026
От локализации к комплексному развитию: "Газпромнефть - Цифровые решения" и Т1 расширяют сотрудничество в области разработки корпоративных платформ

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