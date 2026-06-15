ИТ-холдинг Т1 перевел "Титан-Полимер" в режим налогового мониторинга

15.06.2026 17:35 Читали 7

Псковский завод "Титан-Полимер" закрыл первый квартал 2026 года в режиме налогового мониторинга с помощью платформы для перехода в режим налогового мониторинга "Визор" от ИТ-холдинга Т1. Проект по внедрению решения позволил предприятию организовать раскрытие налоговой отчетности и обеспечить информационное взаимодействие с ФНС через АИС "Налог-3".

Переход в режим налогового мониторинга был обязательным для "Титан-Полимера" как участника соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Для таких компаний режим налогового мониторинга становится доказательством прозрачного взаимодействия с налоговыми органами.

Команда продукта "Визор" по запросу клиента также разработала расширение конфигурации 1С, необходимое для сбора данных из учетной системы и их передачи в витрину по сценариям налогового мониторинга. Для компании этот механизм принципиально важен: с одной стороны, данные не приходится собирать вручную из разных источников, с другой — расширение позволяет пользователям при необходимости самим вносить изменения в алгоритмы сбора через специальные настройки. Такой подход обеспечивает более управляемый процесс подготовки информации для ФНС.

Для "Титан-Полимера" установка решения в контуре компании была принципиальным требованием с точки зрения защиты данных, поэтому платформа была развернута on-premise на площадке предприятия. Расширение 1С также установлено в рабочей учетной базе заказчика.

Марина Любимова, коммерческий директор платформы для перехода в режим налогового мониторинга "Визор":

"Режим налогового мониторинга — это переход к более прозрачной и регулярной модели взаимодействия с налоговыми органами, поэтому здесь особенно важны качество данных, понятные сценарии их раскрытия и управляемость процесса. Для компаний, которые переходят в этот формат, важно подготовить весь контур работы с информацией: от учетной системы до обмена с ФНС. В проекте мы совместили внедрение Визор с доработкой 1С, чтобы данные по ключевым сценариям могли передаваться в витрину без ручной сборки. В результате налоговый мониторинг становится не дополнительной нагрузкой на команду, а частью выстроенного и понятного процесса взаимодействия с ФНС".

Борис Табаев, генеральный директор завода "Титан-Полимер":

"Переход на налоговый мониторинг для промышленного предприятия — это крупный проект, требующий изменения подхода к работе с учетными данными. Проект по внедрению платформы "Визор" систематизировал работу в этом направлении: данные постепенно приводятся к единому порядку, сотрудники адаптируются к новым требованиям, а подготовка информации для налогового мониторинга становится частью регулярного бизнес-процесса".