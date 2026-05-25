ИТ-холдинг T1 и TData будут вместе развивать отечественные решения для управления данными в критически важных отраслях

Российский разработчик платформы для аналитики данных TData (входит в коммерческий ИТ-кластер "Ростелекома") и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о стратегическом технологическом партнёрстве на международном форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2026). Александр Чухланцев, генеральный директор TData и руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын договорились о совместном развитии платформенных решений в области управления данными и аналитики, а также их масштабированию в рамках операционной деятельности российских компаний.

Соглашение объединяет платформу полного цикла управления данными TData — включая продукты для управления корпоративными данными и НСИ (RT.DataGovernance, RT.MDM), продукты для настройки и мониторинг ETL/ELT-процессов (RT.Streaming), продукты для хранения и обработки больших данных (RT.DataLake и RT.KeyValue), продукты для построения классического хранилища данных (RT.Warehouse и WR.WideStore), а также RT.ClusterManager для управления компонентами платформы on-premise или в облачной инфраструктуре — с отраслевой экспертизой и клиентской базой T1, одного из ведущих системных интеграторов страны.

"Сегодня данные — это основа суверенитета и операционной устойчивости промышленных предприятий. В партнёрстве с T1 мы сможем быстрее и эффективнее внедрять доверенные решения там, где они нужны больше всего — в реальном секторе экономики", — отметил Александр Чухланцев, генеральный директор TData.

"Сегодня заказчикам важны не отдельные инструменты, а целостная среда, в которой сочетаются технологии, экспертность и понятные сценарии внедрения. Партнёрство с TData позволит нам объединить компетенции в области управления данными и искусственного интеллекта, чтобы вместе развивать отечественные решения и предлагать рынку комплексный подход к цифровой трансформации", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

Стороны договорились совместно развивать отраслевые решения, интегрировать платформу TData в текущие проекты T1 и запускать пилоты на предприятиях КИИ. Первые совместные проекты уже стартуют в энергетике и машиностроении.

