16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Страховом Доме ВСК посчитали, в какую сумму россиянам обходятся траты на страхование детей в спортивных соревнованиях

Читали 12

Краткосрочные полисы страхования детей от несчастных случаев набирают популярность: по данным Страхового Дома ВСК, их стоимость составляет не более 4% от общего бюджета, который родители закладывают на участие ребёнка в соревнованиях или поездку в лагерь. Главное преимущество — низкая цена при высоком уровне защиты. ВСК отмечает, что именно доступность делает такие полисы востребованным инструментом для покрытия рисков во время активного летнего отдыха и занятий спортом.

По оценкам Страхового Дома ВСК, каждая третья детская травма, полученная в ходе занятий спортом, связана с происшествиями во время соревнований. Как правило, сами родители или руководители секций обеспечивают юных спортсменов краткосрочными полисами страхования от несчастных случаев — это позволяет родителям получить компенсацию на случай различных ЧП и направить ее на лечение ребенка.

Одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость полиса, является размер страховой суммы. Кроме того, цена может менять в зависимости от вида спорта (и, соответственно, уровня травматичности). Простой расчет — при страховании ребенка на срок до 3 дней по стандартным страховым рискам на сумму 100 000 руб. стоимость полиса составит:

  • при занятиях боксом, борьбой, авто-, мотоспортом — 250-350 руб.;
  • при занятиях футболом, хоккеем, баскетболом, гандболом, гимнастикой — 150-250 руб.;
  • при занятиях плаванием, беговыми лыжами, биатлоном, настольным теннисом — 100-200 руб.

Таким образом, стоимость полиса не превышает 4% от общего бюджета на участие в состязаниях (траты на форму, защиту, взнос за допуск к соревнованиям и пр.).

Похожие — краткосрочные — программы существуют и для детей, планирующих посещение летних лагерей, включая спортивные. Так, полис со страховой суммой 100 тысяч рублей сроком на месяц обойдется родителям примерно в 350 рублей.

В то же время стоит помнить, что большинство травм юные спортсмены получают не во время состязаний, а в ходе тренировок. Поэтому оптимальным решением становится страховая защита на год — стоимость такого полиса для футболиста составит 1,6 тыс. рублей (или 135 руб. в месяц) при страховой сумме в 100 тыс. рублей.

"Иногда родители и тренеры формально подходят к страхованию детей на соревнованиях и выбирают небольшие страховые суммы — ведь для допуска к соревнованиям обычно размер покрытия не важен. Поэтому в случае происшествия выплаты может не хватить на компенсацию всего лечения. Чтобы полностью обезопасить себя от возможных финансовых рисков и обеспечить ребенка качественным лечением, нужно выбирать варианты программы с хорошими страховыми суммами — от 200 тысяч рублей", — отметил руководитель направления страхования от несчастных случаев и болезней Страхового Дома ВСК Алексей Храпов.

Версия для печати

Новости

Назад. 22 мая 2026
В Страховом Доме ВСК посчитали, в какую сумму россиянам обходятся траты на страхование детей в спортивных соревнованиях
Эксперт ИТ-холдинга Т1: Главная архитектурная ловушка — "вшивать" ИИ напрямую в существующие системы

В России и мире

Авито Работа представила новый инструмент для эффективного найма

Авито Работа запустила новый аналитический <a href="https://www.avito.ru/employer/labor-market" target="_blank">инструмент</a> "Мониторинг рынка труда", благодаря которому работодатели в режиме онлайн могут узнать свежие тренды и динамику в отраслях и профессиях. Инструмент в режиме реального времени помогает анализировать три основных показателя рынка труда, каждый из которых раскрывает ряд параметров в отрасли или профессии, а также позволяет объективно оценивать общую картину и эффективно реагировать на изменения.

"Северсталь Сеть": опора для трубного бизнеса

На отраслевой конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая прошла 18–19 мая 2026 года в Санкт-Петербурге, директор по маркетингу "Северсталь Сети" Анатолий Плотников рассказал о том, как меняется рынок трубной продукции и представил подход компании к работе с малым и средним бизнесом в эпоху трансформации отрасли.

Культура и стиль

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Люди

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она