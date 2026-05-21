Председателем совета директоров "Крыльев Советов" стал Максим Симонов

Глава Федерации футбола Самарской области Максим Симонов 20 мая на заседании совета директоров ПФК "Крылья Советов" избран новым председателем совета директоров клуба.

Симонов сменил на этом посту Дмитрия Яковлева, который завершает работу в правительстве Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что в ближайшее время менеджменту "Крыльев" предстоит многое решить для подготовки к новому сезону и формирования состава. "Регион и спонсоры окажут клубу необходимую поддержку, чтобы у нашей любимой команды были все условия для борьбы за высокие позиции", — сказал Вячеслав Федорищев.

Ранее Максим Симонов был директором клуба "Сызрань-2023", а с 2020 г. возглавляет областную Федерацию футбола. Также он является председателем попечительского совета женской команды "Крылья Советов" и входит в совет директоров мужского клуба.