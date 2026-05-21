Председателем совета директоров "Крыльев Советов" стал Максим Симонов

Симонов сменил на этом посту Дмитрия Яковлева, который завершает работу в правительстве Самарской области.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что в ближайшее время менеджменту "Крыльев" предстоит многое решить для подготовки к новому сезону и формирования состава. "Регион и спонсоры окажут клубу необходимую поддержку, чтобы у нашей любимой команды были все условия для борьбы за высокие позиции", — сказал Вячеслав Федорищев.
Ранее Максим Симонов был директором клуба "Сызрань-2023", а с 2020 г. возглавляет областную Федерацию футбола. Также он является председателем попечительского совета женской команды "Крылья Советов" и входит в совет директоров мужского клуба.