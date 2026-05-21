В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

21.05.2026 15:00

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Проект подразумевает изготовление и установку ярмарочного комплекса. Для него возведут новые строения - информационно-справочный центр, ремесленные лавки, деревянное ограждение. В существующих постройках разместят пространство для мастер-классов, кузницу и событийную площадку.

"Реализация предложений проекта обеспечит повышение заинтересованности жителей города и области в проведении отдыха и досуга в областной столице, повысит уровень благоустройства городского пространства, с учетом уже реализованных мероприятий в рамках обустройства туристского кода центра Самары", - отмечается в пояснительной записке.

Также планируется обустроить прогулочный маршрут по Хлебной площади с фотозонами и смотровыми площадками.