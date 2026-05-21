Главным тренером "Крыльев" останется Сергей Булатов

21.05.2026 10:09

Сергей Булатов продолжит работать главным тренером "Крыльев Советов". Ему будет предложен новый контракт. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Вместе с менеджментом клуба приняли решение. Уверен, болельщики поддержат. Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки прошлого сезона", - написал в своем канале Мах губернатор.

Напомним, Булатов сменил на посту главного тренера Магомеда Адиева, контракт с которым расторгнут по соглашению сторон.

Также глава региона подтвердил, что Максим Симонов выдвинут на должность председателя совета директоров ФК.

"Для самарского футбола он человек известный, многое сделал и делает для его развития. Вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров. Не сомневаюсь, коллеги Максима Владимировича поддержат", - резюмировал Федорищев.