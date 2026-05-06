Авито направила спецтехнику и гуманитарную помощь в Дагестан

06.05.2026

Для ликвидации последствий наводнения в Дагестан доставили девять единиц техники от компании Авито. С их помощью удалось перенаправить течение реки Уллучай, укрепить берега, убрать завалы и восстановить дороги в горных селах Джибахни, Шиланши, Шиляги и Адога. Часть техники продолжает свою работу в настоящее время.

"Мы настроили оперативный процесс оказания помощи регионам в чрезвычайных ситуациях и постоянно дорабатываем инструменты Авито, чтобы делать это быстрее. Гуманитарная кампания #яПомогаю Дагестану с первых дней объединила десятки тысяч людей. Мы организовали бесплатную доставку вещей для пострадавших, и сейчас продлили ее до 1 июня, помогли с поиском и оплатой жилья, а также привезли девять единиц техники для ликвидации последствий наводнения: бульдозеры, экскаватор и грейдер", — поделились в компании.

С начала апреля пользователи платформы разместили более 32 тыс. объявлений о безвозмездной передаче вещей с хэштегом #яПомогаю. В Дагестан оформлено свыше 12 тыс. заказов. Рыночный эквивалент переданных товаров оценивается в 35,8 млн рублей. К кампании присоединился холдинг Melon Fashion Group, передав в регион 250 кг новых вещей для пострадавших.

Кроме того, Авито привезла 300 тонн питьевой воды и помогла с доставкой почти 18 тонн кормов для животных.

"Социальная сила бигтех компаний — в умении в любой кризисной ситуации быстро донастроить бизнес-процессы и вовремя обеспечить необходимую помощь как собственными силами, так и через вовлечение своих пользователей", — добавили в Авито.

Источник: ТАСС