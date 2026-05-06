Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Wink представил первый тизер детектива "После Фишера. Инквизитор"

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представил первые тизер и тизер-постер сериала "После Фишера. Инквизитор" (18+). В новом проекте поклонников детективного жанра и вселенной "Фишера" ждет запутанное дело с главными героями в исполнении Александра Петрова, Юлии Снигирь и Полины Гухман. Премьера продолжения популярной франшизы состоится эксклюзивно на Wink.ru совсем скоро. Сериал войдет в линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Ландыши", "Комбинация", "Чистые" и другие).

Тизер-трейлер

События в сериале "После Фишера. Инквизитор" разворачиваются в наше время. В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений  барнаульского маньяка. Делом занимаются местный опер Белова (Юлия Снигирь) и следователь из Барнаула Терехов (Александр Петров). В ходе расследования они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке, выросшей в тайге (Полина Гухман), как Маугли в джунглях.

За производство проекта отвечает кинокомпания "КЕЙСТОУН ПРОДАКШН" по заказу "НМГ Студии". Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Съемки проходили в Москве и Московской области, а также в Абхазии.

Ольга Френкель, режиссер-постановщик сериала:

"Этот сезон — абсолютно новые история и герои. Зрителей ждут погони, трюки, перестрелки, драки, сцены схватки с медведем, любовь и даже немного мистики. Участие в сериале Александра Петрова и Юлии Снигирь — безусловно, подарок для любого режиссера. Юля всегда очень внимательна к материалу: на площадке ей важно, чтобы каждый сюжетный поворот, каждое действие персонажа и его слова соотносились с ее внутренним интуитивным ощущением правды. Ну, а Саша — король импровизации и полноценный соавтор сериала. Часть реплик следователя Терехова придумана именно им".

Юлия Снигирь, актриса:

"Обсуждение с режиссером идей для создания образа героини во время прочтения сценария и работы на съемочной площадке — это мой любимый процесс, когда ты насыщаешь живыми деталями то, что написано на бумаге. На мой взгляд, в нашем сериале удивительным образом сочетаются драйв, напряжение и та ироничная легкость, которую мы стремились добавить, несмотря на всю сложность и мрачность жанра".

Александр Петров, актер:

"Эти съемки были непростым кинематографическим процессом, и я очень надеюсь, что у нас все сложилось так, как мы задумали. У нашей истории классный захватывающий сюжет, и мне нравится, что уже с первой серии ты начинаешь задаваться вопросом: "А кто же маньяк?". Большой плюс этого жанра и нашего сериала — мы даем возможность поразмышлять, обсудить с друзьями и сказать: "А я же говорил, кто этот маньяк?!".

О сериале "После Фишера. Инквизитор" (18+)

  • Производство: кинокомпания "КЕЙСТОУН ПРОДАКШН" по заказу "НМГ Студии".
  • Режиссер-постановщик: Ольга Френкель
  • Автор сценария: Татьяна Арцеулова
  • Оператор-постановщик: Леван Капанадзе
  • Художник-постановщик: Артем Купина
  • Генеральные продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим
  • Креативный продюсер Wink.ru: Ксения Савельева
  • Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук
  • Креативный продюсер "НМГ Студии": Денис Уточкин
  • Креативный продюсер постпродакшн "НМГ Студии": Анна Крутий
  • В ролях: Александр Петров, Юлия Снигирь, Полина Гухман, Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Артем Осипов, Станислав Устюжанин, Сергей Шароватов, Диана Огай, Сейдулла Молдаханов, Анна Здор, Владимир Ляхов, Антон Денисенко, Дамир Миркамилов, Амаду Мамадков, Алексей Тахаров, Илья Катунцев, Александр Цой и другие. 
