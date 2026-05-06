16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Авто: в Самаре любят семейство LADA и авто для бездорожья

Читали 22

По данным Авито Авто, в Самарской области самой популярной маркой стала отечественная LADA с долей интереса 36,3%. Вторую строчку занимает Toyota (6,3%), третью — Kia (5,8%), четвертую — Chevrolet (5,6%), пятую — Hyundai (4%).

Аналитики Авито Авто изучили базу объявлений профессиональных продавцов в первом квартале 2026 года, чтобы узнать, какие марки и модели оказались наиболее востребованы у покупателей региона, какие авто подешевели и как в целом выглядит структура предложения на рынке.

Самые популярные модели у профессиональных продавцов в регионе — LADA Granta (8,6%) и LADA Priora (7,4% от общего числа просмотров). Также в топ-10 вошли: LADA Kalina (4,8%), Chevrolet Niva (3,2%), LADA Vesta (3,1%), LADA 4×4 (Нива) (2,6%), Kia Rio (2,1%), Toyota Camry (1,9%), Hyundai Solaris (1,6%) и LADA 2114 Samara (1,5%).

При этом многие модели стали заметно востребованнее. Например, спрос на Kia Spectra вырос в 2,2 раза, Skoda Octavia — на 69,2%, Toyota Camry — на 57,2%.

"Мы видим, как постепенно меняется отношение к профессиональным продавцам: согласно нашим исследованиям в целом по России, 51% респондентов готовы купить авто у этого сегмента рынка, а при наличии отметки "Надежный продавец" — еще на 4 п. п. больше. Эта трансформация стала возможной благодаря развитию цифровых сервисов и инструментов, повышающих доверие: системе модерации объявлений, верификации продавцов, рейтингу и отзывам о продавцах, а также таким продуктам, как Автотека и Авито Оценка. Они помогают покупателям получить данные об истории автомобиля и понять, соответствует ли цена рыночному уровню. В итоге цифровые инструменты мотивируют продавцов работать честно и открыто, повышают качество сервиса и, как следствие, делают рынок безопаснее, прозрачнее и понятнее для покупателей", — отмечает Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" в Авито Авто.

Кроссоверы и внедорожники пользуются высокой популярностью у покупателей: спрос на эту категорию автомобилей среди предложений профессиональных продавцов в Самарской области вырос на 26%, то есть в полтора раза сильнее, чем на остальные модели. В свою очередь, в целом по России продавцы стали чаще предлагать такие машины: доля сегмента SUV в их предложении за 2 года выросла на 2 п. п., до 30%

В число популярных моделей повышенной проходимости в регионе вошли: Chevrolet Niva (10,5% от всех просмотров кроссоверов и внедорожников), LADA 4×4 (Нива) (8,5%), Toyota RAV4 (3,6%), Renault Duster (3,4%), Toyota Land Cruiser Prado (3%), LADA Niva Travel (2,9%), Toyota Land Cruiser (2,4%), LADA Niva Legend (2,1%) и Mazda CX-5, Lexus RX и Kia Sportage (по 1,9%).

Сильнее всего за год вырос спрос на Jeep Grand Cherokee (в 3,2 раза), Mercedes-Benz M-класс (в 2,8 раза) и Hyundai Creta (в 2,3 раза).

Средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов в Самарской области в первом квартале 2026 года составила 1,3 млн рублей. При этом многие популярные модели от профессиональных продавцов заметно потеряли в стоимости по сравнению с I кварталом 2025 года. Самую выраженную динамику снижения цен показали: LADA Kalina (–15% до 271 тыс. руб.), LADA Granta (–13% до 547 тыс. руб.), LADA Vesta (–11% до 1,1 млн руб.), LADA 2114 Samara (–10% до 178 тыс. руб.) и LADA Priora (–10% до 304 тыс. руб.).

Средняя цена SUV с пробегом в Самарской области составила 2,3 млн рублей. Наибольшее снижение цен показали: Toyota Land Cruiser (−17% до 4,8 млн руб), Renault Duster (−11% до 1,1 млн руб), Toyota Land Cruiser Prado (−9% до 4,1 млн руб), Chevrolet Niva (−4% до 497 тыс. руб), LADA Niva Legend (−3% до 954 тыс. руб).

Среди предложений от профессиональных продавцов в Самарской области с заметным отрывом лидирует LADA — 37% всех объявлений. Далее идут Kia (5,6%), Chevrolet (5,2%), Toyota (4,8%), Hyundai (4,2%), Volkswagen (3,5%) и BMW (2,9%). Среди моделей, которые предлагают профессиональные продавцы, на первом месте — LADA Granta (8,1% объявлений). Далее идут LADA Priora (6,2%), LADA Kalina (5%), LADA Vesta (4%), Chevrolet Niva (2,6%) и LADA 4×4 (Нива) (2%). Также в топ-7 входит Kia Rio (1,9%).

В сегменте SUV в Самарской области чаще всего в продаже встречаются Chevrolet Niva — 8,6% от всех их предложений, LADA 4×4 (Нива) — 6,6%, LADA Niva Travel — 4,7%, Toyota RAV4 — 3,1% и LADA Niva Legend — 2,9%.

Версия для печати

Новости

Назад. 06 мая 2026
Wink представил первый тизер детектива "После Фишера. Инквизитор"
Авито Авто: в Самаре любят семейство LADA и авто для бездорожья

В России и мире

Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Культура и стиль

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Люди

Сергей Пальмов: "В будущем голосовые системы станут умнее"

Включить музыку, найти необходимую информацию в интернете, заказать товар или услугу, прослушать новости — это далеко не полный список того, что можно сделать с помощью голосовых помощников, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их работу обеспечивает голосовой пользовательский интерфейс. Об особенностях его создания и функционирования "Цифра" поговорила с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационных систем и технологий ПГУТИ Сергеем Пальмовым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она