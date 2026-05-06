Авито Авто: в Самаре любят семейство LADA и авто для бездорожья

По данным Авито Авто, в Самарской области самой популярной маркой стала отечественная LADA с долей интереса 36,3%. Вторую строчку занимает Toyota (6,3%), третью — Kia (5,8%), четвертую — Chevrolet (5,6%), пятую — Hyundai (4%).

Аналитики Авито Авто изучили базу объявлений профессиональных продавцов в первом квартале 2026 года, чтобы узнать, какие марки и модели оказались наиболее востребованы у покупателей региона, какие авто подешевели и как в целом выглядит структура предложения на рынке.

Самые популярные модели у профессиональных продавцов в регионе — LADA Granta (8,6%) и LADA Priora (7,4% от общего числа просмотров). Также в топ-10 вошли: LADA Kalina (4,8%), Chevrolet Niva (3,2%), LADA Vesta (3,1%), LADA 4×4 (Нива) (2,6%), Kia Rio (2,1%), Toyota Camry (1,9%), Hyundai Solaris (1,6%) и LADA 2114 Samara (1,5%).

При этом многие модели стали заметно востребованнее. Например, спрос на Kia Spectra вырос в 2,2 раза, Skoda Octavia — на 69,2%, Toyota Camry — на 57,2%.

"Мы видим, как постепенно меняется отношение к профессиональным продавцам: согласно нашим исследованиям в целом по России, 51% респондентов готовы купить авто у этого сегмента рынка, а при наличии отметки "Надежный продавец" — еще на 4 п. п. больше. Эта трансформация стала возможной благодаря развитию цифровых сервисов и инструментов, повышающих доверие: системе модерации объявлений, верификации продавцов, рейтингу и отзывам о продавцах, а также таким продуктам, как Автотека и Авито Оценка. Они помогают покупателям получить данные об истории автомобиля и понять, соответствует ли цена рыночному уровню. В итоге цифровые инструменты мотивируют продавцов работать честно и открыто, повышают качество сервиса и, как следствие, делают рынок безопаснее, прозрачнее и понятнее для покупателей", — отмечает Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" в Авито Авто.

Кроссоверы и внедорожники пользуются высокой популярностью у покупателей: спрос на эту категорию автомобилей среди предложений профессиональных продавцов в Самарской области вырос на 26%, то есть в полтора раза сильнее, чем на остальные модели. В свою очередь, в целом по России продавцы стали чаще предлагать такие машины: доля сегмента SUV в их предложении за 2 года выросла на 2 п. п., до 30%

В число популярных моделей повышенной проходимости в регионе вошли: Chevrolet Niva (10,5% от всех просмотров кроссоверов и внедорожников), LADA 4×4 (Нива) (8,5%), Toyota RAV4 (3,6%), Renault Duster (3,4%), Toyota Land Cruiser Prado (3%), LADA Niva Travel (2,9%), Toyota Land Cruiser (2,4%), LADA Niva Legend (2,1%) и Mazda CX-5, Lexus RX и Kia Sportage (по 1,9%).

Сильнее всего за год вырос спрос на Jeep Grand Cherokee (в 3,2 раза), Mercedes-Benz M-класс (в 2,8 раза) и Hyundai Creta (в 2,3 раза).

Средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов в Самарской области в первом квартале 2026 года составила 1,3 млн рублей. При этом многие популярные модели от профессиональных продавцов заметно потеряли в стоимости по сравнению с I кварталом 2025 года. Самую выраженную динамику снижения цен показали: LADA Kalina (–15% до 271 тыс. руб.), LADA Granta (–13% до 547 тыс. руб.), LADA Vesta (–11% до 1,1 млн руб.), LADA 2114 Samara (–10% до 178 тыс. руб.) и LADA Priora (–10% до 304 тыс. руб.).

Средняя цена SUV с пробегом в Самарской области составила 2,3 млн рублей. Наибольшее снижение цен показали: Toyota Land Cruiser (−17% до 4,8 млн руб), Renault Duster (−11% до 1,1 млн руб), Toyota Land Cruiser Prado (−9% до 4,1 млн руб), Chevrolet Niva (−4% до 497 тыс. руб), LADA Niva Legend (−3% до 954 тыс. руб).

Среди предложений от профессиональных продавцов в Самарской области с заметным отрывом лидирует LADA — 37% всех объявлений. Далее идут Kia (5,6%), Chevrolet (5,2%), Toyota (4,8%), Hyundai (4,2%), Volkswagen (3,5%) и BMW (2,9%). Среди моделей, которые предлагают профессиональные продавцы, на первом месте — LADA Granta (8,1% объявлений). Далее идут LADA Priora (6,2%), LADA Kalina (5%), LADA Vesta (4%), Chevrolet Niva (2,6%) и LADA 4×4 (Нива) (2%). Также в топ-7 входит Kia Rio (1,9%).

В сегменте SUV в Самарской области чаще всего в продаже встречаются Chevrolet Niva — 8,6% от всех их предложений, LADA 4×4 (Нива) — 6,6%, LADA Niva Travel — 4,7%, Toyota RAV4 — 3,1% и LADA Niva Legend — 2,9%.