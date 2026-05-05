Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИИ-помощник "Катюша" от ПСБ теперь доступен предпринимателям в мессенджере Макс

ПСБ внедрил технологию обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса в российском мессенджере Макс с помощью ИИ-помощника "Катюша". Сервис позволяет предпринимателям оперативно проводить финансовые операции без переключения между приложениями и входа в интернет-банк. Ранее он был доступен только пользователям ВКонтакте.

В интерфейс Макса в формате чат-бота интегрирован бизнес-ассистент ПСБ "Катюша" — виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта. Прямо в мессенджере клиенты могут совершать платежи, выставлять счета, контролировать остатки средств, получать выписки и реквизиты. Благодаря технологии RAG чат-бот дает точные консультации, а встроенная нейросеть помогает с рутинными задачами: подбором персонала, продвижением бизнеса в соцсетях и работой на маркетплейсах.

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы сделать банковские услуги для малого и среднего бизнеса максимально удобными и доступными. Интеграция бизнес-ассистента "Катюша" в мессенджер Макс — важный шаг в этом направлении: предприниматели получают быстрый и простой доступ к основным финансовым операциям там, где они уже привыкли общаться и решать рабочие задачи. Уверены, новый сервис повысит эффективность ежедневного управления бизнесом и позволит нашим клиентам сосредоточиться на развитии своих проектов", — прокомментировала Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.

Запуск бизнес-ассистента "Катюша" в отечественном мессенджере отражает стратегию ПСБ по развитию цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса и нацелено на повышение качества клиентского опыта за счет бесшовной интеграции банковских-услуг в повседневные инструменты предпринимателей.

Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Премьера восьмисерийной спортивной драмы "Первая ракетка" (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Включить музыку, найти необходимую информацию в интернете, заказать товар или услугу, прослушать новости — это далеко не полный список того, что можно сделать с помощью голосовых помощников, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их работу обеспечивает голосовой пользовательский интерфейс. Об особенностях его создания и функционирования "Цифра" поговорила с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационных систем и технологий ПГУТИ Сергеем Пальмовым.

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

