В Самаре под упавшим деревом погиб мужчина

27.04.2026 17:21

В понедельник, 27 апреля, в Кировском районе Самары в 16:07 на пр. Карла Маркса из-за порывов ветра дерево рухнуло на пешеходную зону и насмерть задавило мужчину. Об этом сообщает областная прокуратура.