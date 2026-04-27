В Самаре под упавшим деревом погиб мужчина

Прокуратура Кировского района проверит соблюдение требований федерального законодательства в сфере благоустройства, включая исполнение обязанностей по содержанию зеленых насаждений на территории города.
Следственный отдел по Кировскому району Самары возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Также в понедельник, 27 апреля, от падения дерева в Самаре погиб ребенок, а Нефтегорском районе из-за ветра на трассе перевернулась "Газель".