В Самаре упавшее дерево убило девочку

В понедельник, 27 апреля, в 11:45 в Куйбышевском районе Самары на ул. Нижегородской произошло падение дерева на тротуар. В результате инцидента один ребенок погиб на месте, а второй получил травмы и был экстренно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Надзорное ведомство проверит, соблюдались ли требования федерального законодательства о благоустройстве территории, в том числе правила содержания зеленых насаждений и обеспечения безопасности граждан.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.