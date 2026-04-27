"Крылья Советов" обыграли "Локомотив"

В субботу, 25 апреля, в 27-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" обыграли московский "Локомотив", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Счет матче открыли самарцы на 31-й минуте встречи. С первым ударом Ивана Олейникова после передачи Николая Рассказова голкипер справился, но сам же Иван вторым ударом отправил мяч в ворота - 1:0. На 53-й минуте матча Амар Рахманович после дальнего удара Михайло Баньяца переправил мяч ворота железнодорожников - 2:0. На 90-й минуте встречи после передачи Ильзата Ахметова Антон Митрюшкин сбил Артема Шуманского, и был назначен пенальти, который не смог реализовать Кирилл Печенин.

Эта победа стала первой для "Крыльев Советов" под руководством Сергея Булатова.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Спартак". Игра 28-го тура Мир РПЛ - в пятницу, 1 мая, в 18:00.