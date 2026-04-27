Самые опасные трассы столицы — МКАД и Варшавка, статистика ВСК

27.04.2026 16:45

Варшавское шоссе — самая опасная столичная трасса помимо МКАД, к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Меньше всего обращений по ОСАГО из-за аварий среди загруженных магистралей Москвы фиксируется на Новорижском шоссе. В целом, в 4% случаев виновниками ДТП в столице являются жители других регионов (туристы или те, кто приехал в Москву по работе).