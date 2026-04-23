Египет и Таиланд сулят несварение: что российским туристам ждать от майских праздников — статистика ВСК

97% страховых случаев с туристами в майские праздники приходится именно на заграничные поездки — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Наиболее опасный зарубежный курорт — Египет, а среди российских городов — Адлер. Около четверти случаев обращений за медицинской помощью в поездках связаны с диареей и рвотой.

По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 стран наиболее опасных стран для поездок на майские праздники в 2025 году (с точки зрения обращений в рамках ВЗР) вошли:

Египет (48%), преимущественно Хургада (60%) и Шарм-эш-Шейх (39%);

Таиланд (30%), в основном Пхукет (53%) и Паттайя (30%);

Вьетнам (4%), в основном пляжные города Нячанг (41%) и Муйне (30%);

Китай (3,7%), в основном Санья (92%);

Турция (2,8%), в основном Белек (30%) и Аланья (20%).

Среди наиболее распространенных причин обращений за медицинской помощью во время зарубежных поездок в ВСК выделяют: диарею и рвоту (указывается в 24% страховых случаев), кашель (12%), боль в горле, в животе, различные травмы (по 11%), головную боль или головокружение (9%), боль в ухе (7%).

Около 1,5% происшествий за рубежом связаны с укусами животных. Наибольшую опасность для туристов представляют обезьяны, морские ежи и кошки.

На внутренний туризм приходится не более 3% происшествий с отдыхающими в майские праздники. В лидерах:

Адлер и Сочи — 41% и 27% ЧП соответственно;

Санкт-Петербург — 22%.

Самый распространенный риск при внутреннем туризме — травмы (3% страховых случаев). Реже россияне сталкиваются с такими проблемами как простатит, ветрянка, прорезывание зубов у детей (не более 0,5% случаев).

В целом, большинство обращений по туристическому страхованию в майские — несерьезные происшествия, для которых достаточно амбулаторного лечения. В среднем в праздники только 5% обращений требуют госпитализации.