"Крылья Советов" на последних минутах в меньшинстве проиграли "Сочи" - 1:2

Во вторник, 21 апреля, в Сочи в 22-м туре чемпионата России "Крылья Советов" уступили подопечным Игоря Осинькина - 1:2

Из-за перебора желтых карточек игру у самарцев пропускали Сергей Божин, Никита Чернов и Михайло Баньяц. Кроме того, в заявке отсутствовали Джеффри Чинеду и Дани Фернандес. В роли основой пары центральных защитников Сергей Булатов выбрал Романа Евгеньева и Доминика Ороза.

Самарцы открыли счет на 16-й минуте. Иван Олейников сместился к центру и ударом с линии штрафной попал в ближний угол Дëгтева - 0:1.

В начале второго тайма защитник сочинцев Марсело Алвес ударом головой после ошибки Витюгова сделал счет равным - 1:1. На 82-й минуте гости остались в меньшинстве, Сергей Бабкин был удален за две желтые карточки.

На 97-й минуте "Крылья" остались вдевятером - Томас Гальдамес получил прямую красную карточку за удар ногой в голову Зиньковского.

Южане забили на 99-й минуте. С навеса экс-полузащитника "Крыльев" Антона Зиньковского дубль оформил Алвес - 1:2.

Следующую игру зелено-бело-синие проведут 25 апреля в Самаре. Соперником станет московский "Локомотив".