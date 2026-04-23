16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самарскую область атаковали беспилотники - погиб человек, есть пострадавшие

Читали 10

В четверг, 23 апреля, в 7:43 губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ опубликовал сообщение об атаке беспилотников на Самарскую область .

"Уважаемые жители Самарской области. Идет атака вражеских беспилотников на наш регион. В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб", - прокомментировал глава региона.

Вячеслав Федорищев добавил: обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

"Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе. В Самарской области продолжает действовать угроза атаки. Информация уточняется. Доверяйте только официальным источникам. Соблюдайте меры безопасности. Публикация фото и видео с БПЛА, а также последствий их применения запрещена. Не помогайте врагу", - предупредил губернатор.

Как уточнили в СУ СКР по Самарской области, организован выезд следователей на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий.

"Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - рассказали в управлении.

Опасность атаки БПЛА объявили около 2:00 ночи, с 5:30 в регионе действует режим "Ковер".

Версия для печати

Новости

Назад. 23 апреля 2026
В России и мире

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

Мой дом

Он и она