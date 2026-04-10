Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Каждый второй житель ПФО регулярно смотрит фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатры стали популярны у жителей Приволжского федерального округа: более половины опрошенных зрителей (51%) обращаются к платформам ежедневно или несколько раз в неделю. Еще 30% смотрят онлайн-контент раз в неделю и реже. Только 18% респондентов не пользуются онлайн-кинотеатрами совсем.

Эксперты Авито Рекламы опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы выяснить, как они выбирают фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Выяснилось, что большинство опрошенных из ПФО смотрят фильмы и сериалы на стриминговых платформах, причем значительная часть из них — регулярно.

Чаще других в целом по России контент смотрят пользователи 25–34 лет: среди них доля ежедневного просмотра достигает 34%.

Как часто вы смотрите фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах?

Комедия остается самым популярным жанром — ее выбирают 53% зрителей в ПФО. Триллеры и детективы держатся на втором месте с 41%. Фантастику и фэнтези предпочитают 34%. Романтику и драму выбирают по 28%, боевики — 26%. Документальное кино смотрят 15%, реалити и шоу — 7%.

Почти половина зрителей (45%) не имеет определенных предпочтений и смотрит то, что подходит под настроение. Те, кто все же придерживается определенного жанра, чаще выбирают легкий и развлекательный контент — так ответили 17% опрошенных. Сюжетное кино и захватывающий динамичный контент предпочитают по 16% соответственно. Еще 5% респондентов сообщили, что включают контент параллельно с другими делами.

Главный ориентир при выборе фильма или сериала — жанр: на него опираются 42% зрителей. Еще треть (32%) перед просмотром листают подборки и рейтинги, 26% спрашивают совет у друзей и знакомых. Состав актеров или имя режиссера учитывают 22%, а обсуждениям в социальных сетях доверяют 18%. Рекомендательным алгоритмам платформы доверяют 12%, а 14% просто включают первое, что попалось.

При выборе онлайн-кинотеатра почти половина зрителей (49%) в первую очередь ориентируется на большой выбор фильмов и сериалов. Высокое качество изображения и звука ценят 40%, наличие новинок — 27%, качественные подборки по жанрам и настроению и понятный интерфейс — по 22%.

Реклама фильмов и сериалов влияет на выбор у значительной части аудитории: для 17% она входит в число главных факторов, еще 28% учитывают ее наряду с другими параметрами. Треть зрителей (33%) обращают на нее внимание время от времени. И только 22% игнорируют рекламу полностью и выбирают самостоятельно.

"Онлайн-кинотеатры уже стали частью повседневного потребления контента, а значит, для брендов это среда с регулярным и повторяющимся контактом с аудиторией. При этом выбор здесь часто зависит от очень понятных факторов — жанра, настроения и актуальности конкретного релиза. Для рекламодателей это важный сигнал: в такой категории особенно эффективно работают кампании, которые быстро считываются и сразу попадают в текущий интерес пользователя", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

10 апреля 2026
Двухнедельная готовность: "Ростелеком Лицей" снова поможет подготовиться к "Диктанту Победы"
Авито Недвижимость: половина россиян готовы поделиться отзывом о своих домах

"Турбо Облако" запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме "Базис"

Российский облачный провайдер "Турбо Облако", входящий в коммерческий ИТ-кластер "Ростелекома", вывел на рынок новый сервис — виртуальную инфраструктуру на экосистеме "Базис". Решение позволяет клиентам развернуть в "Турбо Облаке" импортонезависимую облачную среду с высоким уровнем безопасности, производительности и управляемости.

ПСБ — генеральный партнер Недели космоса в России

ПСБ стал генеральным партнером первой в истории России Недели космоса. Масштабное национальное событие пройдет с 6 по 12 апреля по всей России и объединит сотни мероприятий по всей стране — от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий. В 2026 году проведение Недели космоса приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Над кортом стон раздается: представлен тизер-трейлер сериала "Первая ракетка" для Wink

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

