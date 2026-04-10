Каждый второй житель ПФО регулярно смотрит фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатры стали популярны у жителей Приволжского федерального округа: более половины опрошенных зрителей (51%) обращаются к платформам ежедневно или несколько раз в неделю. Еще 30% смотрят онлайн-контент раз в неделю и реже. Только 18% респондентов не пользуются онлайн-кинотеатрами совсем.

Эксперты Авито Рекламы опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы выяснить, как они выбирают фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Выяснилось, что большинство опрошенных из ПФО смотрят фильмы и сериалы на стриминговых платформах, причем значительная часть из них — регулярно.

Чаще других в целом по России контент смотрят пользователи 25–34 лет: среди них доля ежедневного просмотра достигает 34%.

Как часто вы смотрите фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах?

Комедия остается самым популярным жанром — ее выбирают 53% зрителей в ПФО. Триллеры и детективы держатся на втором месте с 41%. Фантастику и фэнтези предпочитают 34%. Романтику и драму выбирают по 28%, боевики — 26%. Документальное кино смотрят 15%, реалити и шоу — 7%.

Почти половина зрителей (45%) не имеет определенных предпочтений и смотрит то, что подходит под настроение. Те, кто все же придерживается определенного жанра, чаще выбирают легкий и развлекательный контент — так ответили 17% опрошенных. Сюжетное кино и захватывающий динамичный контент предпочитают по 16% соответственно. Еще 5% респондентов сообщили, что включают контент параллельно с другими делами.

Главный ориентир при выборе фильма или сериала — жанр: на него опираются 42% зрителей. Еще треть (32%) перед просмотром листают подборки и рейтинги, 26% спрашивают совет у друзей и знакомых. Состав актеров или имя режиссера учитывают 22%, а обсуждениям в социальных сетях доверяют 18%. Рекомендательным алгоритмам платформы доверяют 12%, а 14% просто включают первое, что попалось.

При выборе онлайн-кинотеатра почти половина зрителей (49%) в первую очередь ориентируется на большой выбор фильмов и сериалов. Высокое качество изображения и звука ценят 40%, наличие новинок — 27%, качественные подборки по жанрам и настроению и понятный интерфейс — по 22%.

Реклама фильмов и сериалов влияет на выбор у значительной части аудитории: для 17% она входит в число главных факторов, еще 28% учитывают ее наряду с другими параметрами. Треть зрителей (33%) обращают на нее внимание время от времени. И только 22% игнорируют рекламу полностью и выбирают самостоятельно.

"Онлайн-кинотеатры уже стали частью повседневного потребления контента, а значит, для брендов это среда с регулярным и повторяющимся контактом с аудиторией. При этом выбор здесь часто зависит от очень понятных факторов — жанра, настроения и актуальности конкретного релиза. Для рекламодателей это важный сигнал: в такой категории особенно эффективно работают кампании, которые быстро считываются и сразу попадают в текущий интерес пользователя", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.