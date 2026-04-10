16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Двухнедельная готовность: "Ростелеком Лицей" снова поможет подготовиться к "Диктанту Победы"

Читали 24

Образовательная платформа "Ростелеком Лицей" уже второй год помогает всем желающим подготовиться к международной просветительской акции "Диктант Победы". Историческое тестирование состоится 24 апреля, и самое время проверить свои знания с помощью новых материалов в одноименном разделе платформы. Организаторами акции выступают партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

"Диктант Победы" — это 25 вопросов разного уровня сложности, которые посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны. В марте прошлого года появился раздел "Диктант Победы" на платформе "Ростелеком Лицей". Помимо пробных тестов, курс включает видеолекции Российского военно-исторического общества и тематические конспекты. Все материалы доступны бесплатно и без регистрации. К настоящему времени подготовку к диктанту на "Лицее" прошли уже 200 тысяч человек.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний, а важное дело в сохранении исторической памяти. Мы рады, что наш раздел на платформе "Ростелеком Лицей" уже стал надежным помощником для тысяч участников. Новые пробные тесты позволят всем желающим подготовиться к предстоящей акции более качественно. Интерес к проекту растет, и это подтверждает премия "Знание" в номинации "Народный выбор", которую мы получили вместе с партией "Единая Россия" в марте этого года".

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", координатор федерального партийного проекта "Историческая память":

"Благодарю коллег из "Ростелекома" за их вовлеченность, готовность к совместной работе и предоставленные ресурсы. Возможность подготовиться к "Диктанту Победы" на платформе "Ростелеком Лицей" через современные, интерактивные форматы — очередное тому доказательство".

В этом году к международной акции вместе с миллионами людей по всему миру присоединятся участники кибертурнира от "Ростелекома" по игре "Мир танков". Его финалисты 24 апреля напишут диктант на центральной площадке акции — в Музее Победы.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 апреля 2026
В России и мире

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

Мой дом

Он и она