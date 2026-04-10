Авито Недвижимость: половина россиян готовы поделиться отзывом о своих домах

Половина россиян (50%) готова поделиться отзывом о доме или ЖК, в котором они живут. Причем чуть более активны в этом плане молодые пользователи: среди людей до 24 лет отзывами готовы делиться или уже это сделали 52% опрошенных. Данные опубликовали специалисты Авито Недвижимости по результатам онлайн опроса 10 тыс. россиян.

Одновременно с этим, 80% респондентов изучают отзывы жителей о доме и ЖК при выборе квартиры. Самые длинные отзывы о своих домах и ЖК пишут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а выше других свое жилье оценивают в Кабардино-Балкарии и Омске.

Отзывы о домах и ЖК выступают полезной функцией, когда человек готовится к покупке или долгосрочной аренде квартиры. Они помогают увидеть то, что нельзя понять по тексту объявления или за короткий визит: почувствовать атмосферу дома, узнать, какие люди там живут, как соседи взаимодействуют между собой, как работает управляющая компания и насколько загружены парковки. Когда таких отзывов от реальных жителей много, удается сформировать более комплексную картину локации: на страницах домов с отзывами пользователи проводят на 14% больше времени, чем без них.

На Авито Недвижимости за последний год владельцы и арендаторы оставили 750 тыс. отзывов.

Аналитики платформы изучили этот массив данных и делятся самыми интересными выводами.

В целом по России средняя оценка дома или ЖК составляет 4,55, причем в основном местные жители ставят пятерки (75%), а также четверки (15%).

Обычно россияне пишут лаконичные отзывы, но случаются и исключения. Например, самый длинный отзыв оставил житель дома в Московской области. Чтобы подробно поделиться своим опытом, ему потребовалось 2509 символов или 414 слов.

"Чаще всего в отзывах пишут о тех деталях, которые напрямую влияют на повседневный комфорт. Это звукоизоляция и толщина стен, отношения между соседями, чистота и состояние подъезда, наличие и состояние детских площадок, озеленение двора и близость парков. Отдельно многие обращают внимание на бытовую инфраструктуру: например, упоминают наличие пунктов выдачи заказов маркетплейсов прямо в доме. Все это помогает дополнить данные о квартире из карточки объявления информацией от местных и понять, насколько комфортной будет жизнь в новой среде", — прокомментировал Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

Среди регионов активнее других оставляют отзывы жители Москвы (на них приходится 12% от всех отзывов по домам и ЖК на платформе), Санкт-Петербурга (8%), Московской области (7%), Краснодарского края (5%), Свердловской, Самарской, Ростовской и Челябинской областей, а также Башкортостана (по 3%). Всего на Авито Недвижимости около 4,7 тыс. локаций с отзывами о домах и ЖК. При этом в 100 из них представлены более 1000 отзывов, а в шести городах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани — отзывов свыше 10 тыс.

Выше всего свои дома и ЖК оценивают жители Кабардино-Балкарии (рейтинг: 4,7 баллов в среднем), Дагестана (4,66 баллов), Чувашии (4,65 баллов), Мордовии, Бурятии и Кировской области (4,64 баллов), а также Тюменской области (4,63 баллов). В целом больше положительных отзывов оставляют жители Кавказа.

Среди городов-миллионников больше других довольны своими домами и ЖК жители Омска (рейтинг: 4,59 баллов в среднем), Перми и Краснодара (4,57 баллов).

Самые длинные отзывы в среднем оставляют в Санкт-Петербурге (198 символов) и Ленинградской области (185 символов), подтверждая статус жителей культурной столицы. Также достаточно подробно о своем доме или ЖК рассказывают жители Москвы, Краснодарского края, Калининградской (172 символа) и Московской (171 символ) областей. Наиболее емко излагают мысли пользователи кавказских регионов: Дагестана (107 символов), Кабардино-Балкарии (125 символов) и Северной Осетии (126 символов).