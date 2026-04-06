В Самаре состоится экскурсия по криминальной хронике города разных эпох

06.04.2026 10:36 Читали 7

19 апреля, 2 и 8 мая в Самаре, на улицах Крупская — Куйбышева, состоится экскурсия "Темная сторона города": прогулка-расследование криминальной хроники Самары разных эпох, которая предоставит жителям возможность окунуться в криминальную летопись города.

Самара, как и многие другие российские города, имеет насыщенную историю, начиная с купеческого периода и заканчивая эпохой криминальных авторитетов. Чтобы лучше понять и прочувствовать город, стоит обратиться к его историческому наследию. Команда проекта "Город Курорт" предлагает возможность для такого погружения.

19 апреля, 2 и 8 мая состоятся двухчасовые пешие прогулки по улицам Самары. Как заявляет организатор, экскурсии не ограничатся сухим пересказом исторических фактов. Участники смогут примерить на себя роль следователей: они будут собирать улики, анализировать свидетельства и пытаться понять, как криминальные события влияли на жизнь города.

Прогулка начнется на улице Крупской, 18 и завершится на улице Куйбышева.

Экскурсии пройдут 19 апреля и 2 мая с 18:00 до 20:00, а 8 мая — с 19:00 до 21:00.

Для получения более подробной информации можно обратиться на официальный сайт агентства "Город Курорт".