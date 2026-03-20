Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сергей Голицын, Т1 ИИ: "ИИ-платформы — единственный путь получить эффект от нейросетевых технологий"

"Отключив ИИ, бизнес может попасть на обочину корпоративной истории" — такой прогноз по развитию инновационных инструментов озвучил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ‑холдинг Т1), на "Альфа-Саммите". В числе ведущих экспертов по разработке и внедрению нейросетевых технологий он принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект и большие данные: как быстро перейти к результату в цифрах".

По словам Сергея Голицына, основной запрос клиентов при внедрении ИИ связан со снижением затрат. И подтвержденная экономическая эффективность ИИ‑решений уже измеряется сотнями миллионов рублей. Он привел пример из горнорудной отрасли: при помощи компьютерного зрения ИТ-система определяет потенциально опасные предметы, которые могут парализовать работу дробилок. "Затраты на запуск таких проектов относительно невелики: настроить ИИ-модель, поставить камеры — однако при реализации достигается существенная экономия". Наибольший же эффект в корпоративных масштабах, по словам Сергея Голицына, дает внедрение платформенных и MLOps‑решений. В банковской отрасли, по его мнению, — это уже стандарт, без которого бизнесу просто не выдержать конкурентной борьбы.

Однако так происходит не с каждым проектом: часть пилотов приходится останавливать еще на старте. Голицын призвал бизнес не воспринимать каждый несостоявшийся проект как катастрофу. "Если пилот не был признан успешным, и команда не пошла в проект, осознав все риски, — это спасает от напрасных инвестиций и роста недоверия к технологии", — подчеркнул он.

По оценке эксперта, ключевая причина многих провалов — слабая цифровая культура, в том числе отсутствие или недостаточное использование аналитических сервисов. Это зачастую приводит к тому, что не удается сформулировать целевой результат для ИИ-пилота и смене требований к будущему инструменту уже во время реализации проекта.

Еще одной причиной неудачных внедрений ИИ может стать недостаток компетенций у команды. По словам Сергея Голицына, задача технологических лидеров не душить инициативу сотрудников, экспериментирующих с ИИ‑инструментами, а выстраивать безопасные MLOps‑конвейеры внутри и за периметром компании, позволяющие специалистам легально реализовывать проекты в новых областях. Это становится проще, поскольку доступ к сложным ИИ-моделям максимально демократизирован. "Обычно инновационные технологии сначала становились доступными крупнейшим корпорациям, а уже потом спускались вниз. Но сейчас все наоборот: физическим лицам получить доступ к современным моделям во многом проще, чем большому бизнесу", — заявил эксперт. 

20 марта 2026
ПСБ назвал ТОП-3 района Самары, где чаще всего берут ипотеку
Больше 80% случаев укусов клещей приходится на мужчин — аналитика ВСК

"Северсталь Сеть" расширила предложение для малого и среднего бизнеса в сегменте проката с покрытиями

На конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления" руководитель дивизиона "Северсталь Сети" Александр Рогачёв представил решения компании, которые позволяют малому и среднему бизнесу сохранять конкурентоспособность в условиях падения спроса и роста конкуренции.

"Ростелеком" провел оптику в самарское село Неприк

В феврале "Ростелеком" завершил строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в селе Неприк Борского района Самарской области, заменив медную инфраструктуру связи на оптическую. Специалисты компании проложили 5,7 км кабеля и подключили населенный пункт к сети передачи данных. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам провайдера получили 240 жителей.

"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

На Авито появятся вещи Бурака Озчивита с московской премьеры

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

