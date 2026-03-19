В Самаре две женщины обманули 27 человек, обещая построить им дома

19.03.2026 16:07

Суд Кировского района региональной столицы вынес приговор Виктории и Елизавете Чичковым. Их уличили в 27 эпизодах мошенничества.

Как установили служители Фемиды, Елизавета, являлась учредителем и гендиректором организации, осуществляющей деятельность по строительству жилых и нежилых зданий, вошла в сговор с заместителем гендиректора и с Викторией Чичковой, которая трудилась менеджером.

С марта по июнь 2024 г. представители фирмы заключали с гражданами договоры на сборку и поставку каркасных сооружений. Всего они получили более 6 млн рублей от 27 человек. Деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. В суде обвиняемые вину признали и возместили материальный ущерб.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области, гендиректору назначили в качестве наказания принудительные работы сроком на 2 года 6 месяцев, с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Вторую женщину приговорили к принудительным работам сроком на 2 года 2 месяца, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Заявленные гражданские иски удовлетворены частично.Приговор в силу пока не вступил.

"Принудительные работы" — вид наказания, который подразумевает привлечение осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями уголовно-исполнительной системы. Исполнение наказания осуществляется в исправительных центрах", — добавили в пресс-службе судов Самарской области.

Согласно открытым данным, Елизавета Чичкова является гендиректором ООО "СТ". В 2026 г. в отношении компании было открыто несколько исполнительных производств.