Весной у россиян может проявиться перекрестная аллергия — врач ВСК рассказала, как ее избежать

Весной начинается период обострений сезонного аллергического ринита. Чаще всего самым главным триггером недуга становится пыльца деревьев. Однако появление симптомов может быть также связано с употреблением некоторых продуктов питания — то есть возникновением перекрестной аллергической реакции. Например, при аллергии на пыльцу березы у пациента может проявиться реакция на косточковые фрукты и ягоды (яблоки, персики, вишню и пр.), а также морковь, сельдерей и другие продукты.
Еще одним распространенным аллергеном является плесень, которая активно распространяется в период повышенной влажности. Весной возможно и усиление реакции организма на шерсть животных, так как в этот период начинается их активная линька.
Основной метод профилактики весенней аллергии (помимо ограничения контакта с аллергеном) — это проветривание квартиры после дождя, так как осадки "прибивают" пыльцу к земле и воздух становится чище. В сухую солнечную и ветреную погоду проветривание, наоборот, не рекомендуется. Это же правило распространяется и на прогулки на свежем воздухе: не стоит долго гулять в сухую и ветреную погоду, либо необходимо выходить на улицу в маске.
Дома аллергикам можно установить специальные противоаллергенные сетки на окна или воздухоочиститель с фильтрами — они отсеивают аллерген, который не удалось удалить при влажной уборке. Кроме того, использование увлажнителей воздуха может облегчить состояние в период пыления — рекомендуемая влажность воздуха должна составлять 40-60%.
Для контроля обострения и облегчения симптомов аллергического ринита назначаются антигистаминные препараты, а также назальные спреи на основе гормональных действующих веществ.
Для некоторых аллергенов весеннего периода существует лечение АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) — при которой вводят причинно-значимый аллерген (например, аллерген березы), что позволяет организму постепенно "привыкать" к раздражителю и реагировать на него менее выражено.
Чаще всего аллергический ринит проявляется каждый год в один и тот же период. Симптомы могут быть различными — от заложенности или течения из носа, чихания, зуда глаз, слезотечения, ощущения песка в глазах, до першения в горле, кашля и одышки. Обычно при аллергическом рините выделения из носа прозрачные и водянистые, повышенной температуры тела практически не бывает (очень редко она может подняться до субфебрильных цифр 37.2-37.5 ℃) — это главное отличие аллергии от простуды.
"К сожалению, аллергия может появиться в любом возрасте, даже если ранее человек не замечал у себя никаких реакций. Причиной может стать стресс, перенесенные заболевания (в т. ч. инфекционные) или же переезд в регион, где растут другие растения. В любом случае при диагностике заболевания в будущем готовиться к весне стоит заранее. Важно обсудить схему лечения с врачом за 14 дней до предполагаемого начала сезона аллергии", — отметила Юлия Извекова, врач аллерголог-иммунолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК