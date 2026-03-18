Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Весной у россиян может проявиться перекрестная аллергия — врач ВСК рассказала, как ее избежать

Весной россияне часто сталкиваются с обострением аллергии. Триггером появления симптомов болезни становится не только цветение определенных растений, но и изменение рациона. Юлия Извекова, врач аллерголог-иммунолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК, подготовила рекомендации для снижения рисков появления аллергии.

Весной начинается период обострений сезонного аллергического ринита. Чаще всего самым главным триггером недуга становится пыльца деревьев. Однако появление симптомов может быть также связано с употреблением некоторых продуктов питания — то есть возникновением перекрестной аллергической реакции. Например, при аллергии на пыльцу березы у пациента может проявиться реакция на косточковые фрукты и ягоды (яблоки, персики, вишню и пр.), а также морковь, сельдерей и другие продукты.

Еще одним распространенным аллергеном является плесень, которая активно распространяется в период повышенной влажности. Весной возможно и усиление реакции организма на шерсть животных, так как в этот период начинается их активная линька.

Основной метод профилактики весенней аллергии (помимо ограничения контакта с аллергеном) — это проветривание квартиры после дождя, так как осадки "прибивают" пыльцу к земле и воздух становится чище. В сухую солнечную и ветреную погоду проветривание, наоборот, не рекомендуется. Это же правило распространяется и на прогулки на свежем воздухе: не стоит долго гулять в сухую и ветреную погоду, либо необходимо выходить на улицу в маске.

Дома аллергикам можно установить специальные противоаллергенные сетки на окна или воздухоочиститель с фильтрами — они отсеивают аллерген, который не удалось удалить при влажной уборке. Кроме того, использование увлажнителей воздуха может облегчить состояние в период пыления — рекомендуемая влажность воздуха должна составлять 40-60%.

Для контроля обострения и облегчения симптомов аллергического ринита назначаются антигистаминные препараты, а также назальные спреи на основе гормональных действующих веществ.

Для некоторых аллергенов весеннего периода существует лечение АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) — при которой вводят причинно-значимый аллерген (например, аллерген березы), что позволяет организму постепенно "привыкать" к раздражителю и реагировать на него менее выражено.

Чаще всего аллергический ринит проявляется каждый год в один и тот же период. Симптомы могут быть различными — от заложенности или течения из носа, чихания, зуда глаз, слезотечения, ощущения песка в глазах, до першения в горле, кашля и одышки. Обычно при аллергическом рините выделения из носа прозрачные и водянистые, повышенной температуры тела практически не бывает (очень редко она может подняться до субфебрильных цифр 37.2-37.5 ℃) — это главное отличие аллергии от простуды.

"К сожалению, аллергия может появиться в любом возрасте, даже если ранее человек не замечал у себя никаких реакций. Причиной может стать стресс, перенесенные заболевания (в т. ч. инфекционные) или же переезд в регион, где растут другие растения. В любом случае при диагностике заболевания в будущем готовиться к весне стоит заранее. Важно обсудить схему лечения с врачом за 14 дней до предполагаемого начала сезона аллергии", — отметила Юлия Извекова, врач аллерголог-иммунолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК

