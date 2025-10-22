ВСК усилила программу каско "Компакт фикс" защитой от дронов

Новый риск "Защита от БПЛА" действует на всей территории России и покрывает ущерб автомобилю, нанесенный в результате падения, столкновения или иного воздействия беспилотника. Автоматическое включение защиты от БПЛА в новые полисы каско "Компакт фикс" делает страховую программу еще более выгодной без увеличения ее стоимости.
Также напоминаем, в течение октября 2025 года при заключении договора по каско "Компакт фикс" со страховой суммой от 450 тысяч рублей на полис действует скидка 15%.
Каско "Компакт фикс" — это "коробочный" полис с фиксированной стоимостью и рисками, который можно оформить на автомобили возрастом до 35 лет. Полис действует в течение года независимо от срока действия ОСАГО и доступен как дополнение к нему, так и в качестве самостоятельного продукта. Стоимость страховки начинается от 2 001 рубля.
Программа позволяет надежно защитить автомобиль от широкого спектра непредвиденных ситуаций на дороге, включая ДТП по обоюдной вине, по вине водителей без ОСАГО, самокатчиков, снегоходов, а теперь — и от повреждений, вызванных беспилотными аппаратами.