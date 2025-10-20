16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Ищут плесень: началась проверка из-за жалоб на завтрак в самарской гимназии

Родители учеников самарской гимназии № 133 пожаловались в соцсетях на завтраки в учебном учреждении. По их словам, в еде была плесень.

"Такими завтраками сегодня, 20 октября, кормили школьников. Внутри омлетов — очаги плесени и огромные куски яичной скорлупы. Некоторые дети подошли к поварам, показав это в тарелках, на что те убрали плесень и отдали ту же тарелку обратно ребенку. Обеспечивает питанием школу ООО "Кировский комбинат школьного питания". Родители готовят обращение в вышестоящие организации", — рассказали родители, приложив фото.

В мэрии Самары на публикации отреагировали и уверили, что завтраки заменили.

"В гимназии № 133 сотрудники департамента образования Самары провели проверку. Установлено, что сотрудники пищеблока использовали алюминиевый противень для приготовления блюда, в результате чего произошло нарушение технологии. Подрядчику направлена претензия. Плесень в блюде отсутствует", — утверждают в мэрии.

Меж тем, проверку начала прокуратура Кировского района. Там рассказали, что проверять будут исполнение требований федерального законодательства об организации питания в образовательных учреждениях. А по результатам проверки решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Назад. 20 октября 2025
Ищут плесень: началась проверка из-за жалоб на завтрак в самарской гимназии
