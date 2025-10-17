РСХБ оценил траты российских туристов в период китайских каникул

17.10.2025 15:39 Читали 18

Россельхозбанк проанализировал траты российских туристов по картам платежной системы UnionPay за период китайских каникул с 1 по 8 октября 2025 г. и аналогичный период 2024 г. Спустя год количество таких операций по UnionPay выросло почти в 5 раз, при этом в топ-5 городов по максимальным объемам трат вошли: Шанхай, Хайнань, Пекин, Санья и Гуандун. После введения безвизового режима РСХБ ожидает дальнейший рост турпотока российских туристов в Китай.

15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим до 14 сентября 2026 года между Россией и Китаем, что стало одним из факторов роста въездного туризма. Число бронирований поездок в КНР выросло на 20%, уже через месяц после открытия безвизового режима. На данный момент в Китай осуществляется 200 рейсов в неделю. По данным Ассоциации туроператоров России, число поездок в Китай увеличится на 30-40%.

Статистика РСХБ показывает, что объем трат по картам UnionPay за восьмидневный период китайских каникул в 2025 г. увеличился в 5 раз в сравнении с предыдущим годом.

"Введение безвизового режима произошло как раз перед началом недельных празднований образования КНР — периода, когда туристы традиционно активно едут в Китай. Наша статистика подтверждает, что российские путешественники воспользовались новой возможностью. Значительно выросли траты как в мегаполисах, так и курортных зонах Китая — практически в пять раз. Сейчас на КНР приходится около 20% всех зарубежных транзакций. Мы уже сейчас видим, что отмена виз и удобный способ оплаты приносят ощутимую пользу российским туристам", — отметила Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

В частности, аналитики Россельхозбанка определили топ-5 городов по объему трат по UnionPay за период китайских каникул 2025 года. Первую позицию занял Шанхай, где траты выросли в 8 раз по сравнению с прошлым годом, что составляет 22% от общего числа трат по UnionPay за указанный период в Китае. На следующих строках обосновались Хайнань (16%), где российские туристы потратили в 5,6 раза больше, Пекин (13%) — траты выросли в 7,1 раза. Примечательно, что интерес российских туристов возрастает в сторону тропического приморского направления — Санья (4%), там туристы потратили в 7 раз больше, чем годом ранее. Пятерку городов лидеров по количеству трат замыкает Гуандун (3%), где объем трат увеличился в 13 раз по сравнению с прошлом годом.