Эксперт рассказал, как платформенный подход в ИИ улучшает управление качеством на производстве

Платформенный подход позволяет объединять данные из разнородных источников, автоматизировать работу с технической документацией, сокращая сроки внедрения ИИ решений и снижая затраты. Платформизация технологий ИИ дает предприятиям возможность снизить сложность разработки, минимизировать затраты на развёртывание и сопровождение ИИ-приложений для классических производственных систем, тем самым повысить эффективность процессов управления качеством. О том, как это применяется на практике, рассказал Константин Исаков, ведущий бизнес-эксперт Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) на Форуме "Технопром-2025".

Переход от точечных внедрений к единой платформе снижает главные барьеры — нехватку специалистов и дорогую инфраструктуру. Общий контур данных, интеграции с корпоративными системами (PLM/PDM/ERP), управляемый доступ к вычислительным ресурсам и процессы сопровождения моделей (MLOps) снижают расходы и ускоряют запуск решений: с шести месяцев до двух недель. Инфраструктурные затраты могут сократиться до 50%, окупаемость типовых проектов — около полугода, — заявил эксперт.

В сквозных процессах управления качеством платформенный подход работает сразу на нескольких уровнях. В документах — распознаются конструкторские и технологические элементы, извлекаются нужные атрибуты, проверяются на соответствие ГОСТам и корпоративным регламентам. Как итог: меньше ручной рутины у технологов и контролеров, быстрее подготовка и согласования, ниже риск ошибок.

В производственном контроле объединяются данные телеметрии, лабораторные результаты и показатели процессов. Алгоритмы выделяют ключевые инциденты, снижают "информационный шум", настраивают динамические пороги и заранее предупреждают о рисках брака и отказов. Инструменты компьютерного зрения помогают соблюдать технологическую дисциплину и повышают безопасность на площадке.

В аудите или подготовке к сертификации изделий создается полная прослеживаемость: от требований и версий документов до результатов проверок и корректирующих действий. Автоматизация с помощью ИИ ускоряет этап приемки продукции и выпуск необходимой подтверждающей документации, делает зрелость процессов качества понятной для заказчиков и регуляторов.

"Современные текущие реалии диктуют компаниям использовать ИИ-решения в составе облачных сервисов, что позволяет использовать расширенные вычислительные мощности, хранить и обрабатывать большие объемы данных, быстро развертывать решения ИИ, существенно сокращать сроки запуска ИИ- проектов на предприятиях", — отметил Константин Исаков.

Платформенный стек упрощает тиражирование успешных кейсов. Low-code-инструменты, визуальные редакторы сценариев и библиотека готовых шаблонов позволяют бизнес-командам самостоятельно закрывать до 50% задач и без доработок масштабировать до 70% решений. Весь жизненный цикл моделей ведется внутри периметра предприятия: есть управление очередью доступа к графическим процессорам (GPU), валидация экспериментов, мониторинг деградации и встроенная безопасность. Эксплуатация становится предсказуемой, а зависимость от узких ролей — ниже.

02 сентября 2025
Для развития нужна консолидация: репортаж о 7-й международной конференции института "Гипровостокнефть"

Почти 300 участников, более 75 докладов и продуктивный нетворкинг. Таковы результаты 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая прошла в Самаре 13–14 августа. Организовал мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

90 лучших студентов из более 7000 участников отбора получили офферы по итогам образовательного интенсива

90 студентов получили приглашение на стажировку в ИТ-холдинг Т1 по итогам защиты проектов, над которыми они работали в рамках двухмесячного образовательного проекта ИТ-лагерь Т1. Финал состоялся 28 августа сразу в трех городах России — Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. В заключительный этап прошли 288 начинающих ИТ-специалистов со всей страны из более 7000 человек, подавших заявки на участие в интенсиве, а 90 молодых талантов были приглашены на оплачиваемую стажировку в Т1.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

