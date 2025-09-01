Бархатный сезон стрельцы и козероги предпочитают встречать в Китае, самые спортивные туристы — тельцы: аналитика ВСК

01.09.2025 17:03 Читали 4

Самым популярным у россиян туристическим направлением в бархатный сезон станет Китай — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Чаще всего отпуск в этот период предпочитают раки и скорпионы, а скорпионы и тельцы — самые активные туристы.

В Страховом Доме ВСК выяснили, какие туристические направления наиболее востребованы у россиян в бархатный сезон 2025 года. В ТОП-5 вошли:

Китай (37% оформленных полисов туристического страхования) Турция (25%) Россия (внутренний туризм) — 13% Грузия (8%) ОАЭ и Узбекистан (по 4%)

Также среди популярных направлений — Армения, Таиланд (по 3%) и Беларусь (2%). В целом, 78% полисов туристического страхования было оформлено для поездок в первой половине сентября.

Большинство россиян ранней осенью планируют отпуск на 10 дней — 36% туристов. Еще четверть отдыхающих планируют путешествовать не больше недели, а 21% — до двух недель. Меньше всего — 17% россиян — могут себе позволить каникулы более 2 недель.

Также в Страховом Доме ВСК проанализировали отпускные предпочтения россиян в зависимости от знака зодиака. Так, больше всего любят отдыхать в бархатный сезон раки и скорпионы (по 13% от общего числа отдыхающих), а реже рыбы, стрельцы (по 4%) и козероги (5%).

Самыми большими "поклонниками" Китая являются стрельцы (75% представителей данного знака выбрали страну в сентябре 2025 года), козероги (60%) и девы (57%). Турцию предпочитают львы (50%).

Не более 15% туристов во время осеннего отпуска планируют активный отдых или занятия спортом. Наиболее энергичные путешественники — скорпионы и тельцы (по 19% полисов с опцией активного отдыха и спорта оформлены представителями данных знаков). А самые пассивные туристы — девы, рыбы и стрельцы (никто из них не включил в полис данные опции).