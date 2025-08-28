16+
Эксперт рассказал, как снизить простои и повысить эффективность предприятий

Эксперт рассказал, как снизить простои и повысить эффективность предприятий

Простои на промышленном предприятии — серьезный фактор риска для бизнеса: от снижения выпуска продукции до срыва контрактных обязательств, средние потери от остановки критических ИТ-сервисов оцениваются в 2–10 млн рублей в час. При этом пороговый мониторинг нередко либо фиксирует сбой слишком поздно, либо выдает ложные срабатывания. Предприятия ищут способы выявлять отклонения на ранней стадии и понимать их потенциальное влияние на производственные процессы. О том, как такие подходы применяются на практике, рассказал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1).

Один из таких инструментов — интеллектуальный анализ событий (ИАС), который с помощью сервиса предиктивного мониторинга помогает специалистам ситуационных центров, отвечающим за обеспечение работоспособности ИТ-систем, выявлять в реальном времени скрытые зависимости между параметрами процессов и прогнозировать сбои с учетом сезонности и производственных календарей. По данным реализованных ИТ-холдингом Т1 проектов, применение технологии ИАС позволяет:

  • предотвратить до 80% инцидентов и сократить количество ложных оповещений до 98%;
  • выявлять аномалии в поведении ИТ-систем с использованием адаптивных моделей машинного обучения в реальном времени на основании истории за 90 дней;
  • прогнозировать возникновение сбоев до достижения статических порогов с учётом трендов, сезонности, производственных календарей, бизнес-факторов;
  • формировать рекомендации по устранению сбоев, инструкции по устранению неполадок.

Предиктивный мониторинг уже активно применяется в металлургии, энергетике, химической промышленности, машиностроении, добывающей и нефтегазовой промышленностях, в транспортной отрасли. Так, на металлургическом комбинате система помогла отказаться от закупки дорогостоящего оборудования за счет объективной оценки загрузки агрегатов, а на химическом заводе — увеличить выпуск продукции и снизить энергозатраты. На машиностроительном предприятии по производству автокомпонентов технология снизила процент брака, выявив, как внешние условия влияют на качество изделий.

"В промышленности, где остановка даже на несколько минут может повлечь значительные расходы, обеспечение бесперебойной работы производственных линий и ИТ-систем становится критическим фактором. Предприятиям важно не просто фиксировать уже случившиеся сбои, а выявлять предпосылки к ним заранее. Для этого нужны инструменты, которые анализируют метрики и логи в динамике, учитывают сезонные колебания, режимы работы оборудования и реальные производственные показатели. Такой подход позволяет специалистам ситуационных центров точнее определять причины неполадок и устранять их до того, как они повлияют на выпуск продукции или приведут к простою. ИАС способствует оптимизации процессов, сокращению простоев оборудования, обнаружению дефектов и брака, снижает затраты, выявляя избыточные расходы, а также разрабатывает стратегии для минимизации рисков, — отметил Сергей Голицын. — При этом ИАС интегрируется с существующими системами управления и легко адаптируется под специфику конкретного предприятия. Такой подход дает возможность бизнесу получать быстрый экономический эффект от внедрения — будь то снижение затрат на ремонт, оптимизация загрузки мощностей или повышение качества продукции. С ростом сложности инфраструктуры и объёмов данных предиктивный мониторинг становится неотъемлемой частью цифровой трансформации промышленности".

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

