"Мастер и Маргарита", "Чебурашка" и "Слово пацана": "Ростелеком" и "Литрес" назвали лучшие отечественные экранизации за последние пять лет

27.08.2025 15:45 Читали 5

Ко Дню российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа, "Ростелеком", книжный сервис "Литрес" и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить, какая экранизация получила наибольшее признание зрителей и какую из грядущих премьер они ждут сильнее всего. В опросе приняли участие более 600 респондентов, которые назвали лучшие киноадаптации за последние пять лет и самые ожидаемые новинки, а также поделились предпочтениями по поводу чтения и просмотра.

По результатам опроса, самой успешной экранизацией последних лет стал фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" (18+) с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях (26% голосов). На втором месте расположилась семейная кинокартина Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" (6+) (17%) с Сергеем Гармашем и Полиной Максимовой. В основе фильма — цикл детской прозы Эдуарда Успенского о крокодиле Гене и Чебурашке. На третьем месте — выходивший на видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) (16%) Жоры Крыжовникова, основанный на книге Роберта Гараева.

Из киноадаптаций, которые выйдут на экраны в ближайшие три года, самыми ожидаемыми участники опроса назвали сериал Дмитрия Тюрина "Трудно быть богом" (16+) (26%) и фильм Александра Домогарова — младшего "Отель "У погибшего альпиниста" (16+) (22%) по одноименным повестям писателей Аркадия и Бориса Стругацких. В актерский состав работы Тюрина вошли Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Никита Кологривый. В фильме Домогарова снимутся Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова и Сергей Маковецкий. Третье место в рейтинге самых ожидаемых премьер заняла картина братьев Андреасян "Вовка в Тридевятом царстве" (6+) (19%) по рассказу Вадима Коростылёва. Актерский состав пока неизвестен.

Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "Литрес":

"Экранизации сегодня — это отличный способ масштабировать аудиторию книги, привлечь к ней внимание и оживить в зрительско-читательской памяти. Для того чтобы она удалась, нужно несколько составляющих: отличная режиссура, сильный сценарий, в основу которого положен культовый текст, а также известные и талантливые актеры. Все это присутствует в вошедшем в наш топ фильме Михаила Локшина по одному из наиболее популярных романов XX века — "Мастер и Маргарита". Дорогостоящая и зрелищная экранизация с актерами первого эшелона сразу полюбилась зрителям. А среди самых ожидаемых киноадаптаций мы видим фильмы по легендарным братьям Стругацким — невероятное количество их почитателей несомненно пойдет в кино, как только экранизации появятся в прокате, ведь это прекрасная возможность погрузиться в атмосферу книги, переосмысленную режиссерами".

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Экранизации не только позволяют новым поколениям открывать для себя великие литературные произведения, но и способствуют сохранению наследия авторов. Это подтверждает высокий спрос как на просмотр соответствующих кинофильмов на видеосервисе Wink.ru, так и на чтение оригинальных литературных источников в нашем сервисе "Ростелеком Книги". Опрос подтвердил, что современная аудитория ценит экранизации как культовых произведений, так и менее известных книг, таких как ставший хитом сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Мы также видим растущий интерес к экранизациям российской и мировой литературной классики. Недаром герой Булгакова говорил: "Достоевский бессмертен". Примечательно, что зрители воспринимают экранизации как самостоятельные произведения искусства, не сравнивая их с первоисточниками".

Респонденты также определили, экранизацию какого произведения, пока лишенного киноадаптации, они больше всего ждут. Лидером стал роман Джерома Дэвида Сэлинджера "Над пропастью во ржи" (16+) (24%), который сам автор считал неэкранизируемым. На второй строчке расположилось "сентиментальное путешествие" Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" (12+) (17%), на третьей — фантасмагорический роман Мариам Петросян "Дом, в котором…" (12+) (16%) о замкнутом мире интерната для детей с ограниченными возможностями, в котором действуют собственные законы.

Несмотря на растущую популярность экранизаций, многие пользователи (45%) предпочитают сначала знакомиться с литературным произведением, а затем — с его киноверсией. Для практически такого же числа опрошенных не имеет значения, в каком порядке читать книгу и смотреть фильм (44%), а 10% респондентов любят начинать с просмотра экранизации, которая может пробудить интерес к литературной основе. Участники опроса также ответили на вопрос о том, что производит на них большее впечатление — оригинальный текст или экранизация: 38% респондентов отмечают, что чаще их впечатляет литературный источник, 22% опрошенных — на стороне превосходства адаптаций, однако почти половина (40%) не может выбрать и считает их самостоятельными произведениями.