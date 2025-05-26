16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Гандбольная "Лада" завершила сезон на четвертом месте, уступив "Астраханочке"

Читали 9

Во втором матче за 3-4 места плей-офф "Чемпионата России - OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Астраханочки" из Астрахани - 24:30 (12:13), став по итогам сезона четвертой.

Для того чтобы последний домашний матч уходящего сезона не стал в "бронзовой" серии прощальным, тольяттинкам было категорически необходимо запредельным образом настраиваться на реванш после неудачи недельной давности, которая подстерегла их в дельте Волги. И в первом тайме поклонников "Лады" не покидало ощущение, что цель вполне осуществима. Особенно оно окрепло на 17-й минуте, когда многоопытная Марина Судакова, которая не попадала в нашу заявку больше месяца, двумя подряд голами продемонстрировала, что ей есть еще чем козырять. Олимпийская чемпионка Рио, задействованная этим вечером на правом полусреднем вместо привычного присутствия на фланге, где единолично обосновалась Ольга Фомина, вывела счет на 7:4. Поклонники хозяек поля воодушевились в предвкушении благоприятного течения событий. Но у "Астраханочки" были другие взгляды на сей счет.

По прошествии шести минут шансы соперниц снова уравнялись - 8:8. Это Виктория Климанцева уложила в створ ворот тольяттинок три подряд мяча, два из которых - с многострадальных пенальти. Таковыми они стали для гостей на предыдущем игровом отрезке, когда наши вратари отразили три "семерика" из трех! Перестрелка вновь, как и в начале поединка, возвратилась к принципу "мяч в мяч". Но последнее слово перед перерывом осталось за будущим топ-снайпером матча - Ксенией Ильиной, обеспечившей свой команде при отправке в раздевалку минимальный перевес. Почти сразу после отдыха гости принялись на всех участках поля устанавливать свои порядки. А тольяттинские построения стали то тут, то там проседать. Атака притупилась почти наглухо. За восемь с лишним минут после возобновления встречи только лишь свежая Алина Сокова, просидевшая в запасе весь первый тайм, дважды поразила ворота Анастасии Рябцевой. У лидеров же клуба броски либо свистели мимо цели, либо становились легкой добычей вратаря.

Так счет дорос до угрожающего - 14:18. Лишь после этого наш капитан, пропустивший из-за перелома пальца три важнейшие игры, прервал затянувшийся ступор хозяек в нападении. И своим примером Яна Жилинскайте вдохнула в одноклубниц оптимизм. Тут же Юлия Кунцевич отразила "выстрел" в упор. Елизавета Малашенко реализовала пенальти. Подключилась к бомбардировке Фомина… Счет стал 17:18. Должна была на 43-й минуте все та же Судакова его сравнивать, но Рябцева перехитрила Марину в дуэли с глазу на глаз. А тайм-аут Михаила Измайлова, который понял, что "пожар" вот-вот сожжет его подшефных окончательно, сработал как спасительный для "Астраханочки" брандспойт. Затушив очаги возгорания, гости на характере, как они сами объяснили после матча свой успех, натиск "Лады" удержали. Екатерина Терлецкая, заработавшая у хозяек поля титул лучшей в этой встрече, перед финальной 10-минуткой голевым дуплетом вдвое сократила наше отставание (20:22). Но южанки почти моментально восстановили статус-кво.

Когда за семь без малого минут до финиша Климанцева, добив мяч в сетку Валентины Войтулевич после парированного ею "семерика", сделала для нас "минус 5", стало ясно, что только чудо способно вывести тольяттинок на путь спасения. Но довольно скоро их надежды приказали долго жить. Пожалуй, травма Войтулевич, чей удачный ввод в игру добавил было настроения и публике, и "Ладе", окончательно забрала у подопечных Ирины Близновой остатки куража. За пять минут до сирены мяч угодил ей в голову. Но судьи не усмотрели умысла со стороны гостей. Мало того, в наши ворота был назначен пенальти, который Яна Сотникова хладнокровно реализовала. И "Астраханочка" на всех парах помчалась уже без каких-либо препятствий к бронзовым медалям, которые завоевала второй год подряд. "Ладу" же утешает факт того, что, оставшись без наград в третьем чемпионате суперлиги кряду, она, по сравнению с предыдущим сезоном, который ей принес тогда "антирекордное" шестое место, сделала два шага в рейтинге вверх.

Версия для печати

Новости

Назад. 26 мая 2025
Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что переезд офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 30.13.3349 переносится на 9 июня 2025 года
13% обращений по страхованию от несчастных случаев поступает от ипотечных заемщиков
Вратарь Данила Овчарик заключил контракт с "Ладой"
Гандбольная "Лада" завершила сезон на четвертом месте, уступив "Астраханочке"
Самарец обиделся на друзей и поджег автомобиль сожительницы
Семь жителей Самарской области вернулись из украинского плена

В России и мире

"Волга — это место силы": корпоративные волонтеры провели экологическую акцию в Самаре

Сохранить Волгу чистой и красивой. Такова цель экологической акции, которую корпоративные волонтеры провели в Самаре 20 мая. Несмотря на сложные погодные условия, несколько десятков активистов собрались вместе, чтобы навести порядок на пляже в районе спуска ул. Советской Армии, где любят отдыхать жители и гости города.

"Северсталь" досрочно переходит на производство оцинкованной продукции по обновленному ГОСТ 14918–2020

Компания "Северсталь" объявляет о досрочном переходе всей линейки оцинкованной продукции на обновленный межгосударственный стандарт ГОСТ 14918–2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия" с учетом Изменения № 1, вступающего в силу с 1 августа 2025 года.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Инженер Александр Растопчин: "Моя цель — создать роботов, способных выполнять весь цикл сельхозработ без человека"

Сельское хозяйство кормит человечество, а роботизация отрасли способна повысить ее эффективность и облегчить труд аграриев. На это нацелена работа агроинженера Александра Растопчин. Он создал мобильную платформу, которая способна в автоматическом режиме, без участия человека, перемещаться по полю и выполнять различные операции. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" ученый рассказал, как работает оборудование, где его можно применить и какие задачи предстоит решить в области роботизации сельского хозяйства.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она