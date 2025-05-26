Гандбольная "Лада" завершила сезон на четвертом месте, уступив "Астраханочке"

26.05.2025 10:29 Читали 9

Во втором матче за 3-4 места плей-офф "Чемпионата России - OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Астраханочки" из Астрахани - 24:30 (12:13), став по итогам сезона четвертой.

Для того чтобы последний домашний матч уходящего сезона не стал в "бронзовой" серии прощальным, тольяттинкам было категорически необходимо запредельным образом настраиваться на реванш после неудачи недельной давности, которая подстерегла их в дельте Волги. И в первом тайме поклонников "Лады" не покидало ощущение, что цель вполне осуществима. Особенно оно окрепло на 17-й минуте, когда многоопытная Марина Судакова, которая не попадала в нашу заявку больше месяца, двумя подряд голами продемонстрировала, что ей есть еще чем козырять. Олимпийская чемпионка Рио, задействованная этим вечером на правом полусреднем вместо привычного присутствия на фланге, где единолично обосновалась Ольга Фомина, вывела счет на 7:4. Поклонники хозяек поля воодушевились в предвкушении благоприятного течения событий. Но у "Астраханочки" были другие взгляды на сей счет.

По прошествии шести минут шансы соперниц снова уравнялись - 8:8. Это Виктория Климанцева уложила в створ ворот тольяттинок три подряд мяча, два из которых - с многострадальных пенальти. Таковыми они стали для гостей на предыдущем игровом отрезке, когда наши вратари отразили три "семерика" из трех! Перестрелка вновь, как и в начале поединка, возвратилась к принципу "мяч в мяч". Но последнее слово перед перерывом осталось за будущим топ-снайпером матча - Ксенией Ильиной, обеспечившей свой команде при отправке в раздевалку минимальный перевес. Почти сразу после отдыха гости принялись на всех участках поля устанавливать свои порядки. А тольяттинские построения стали то тут, то там проседать. Атака притупилась почти наглухо. За восемь с лишним минут после возобновления встречи только лишь свежая Алина Сокова, просидевшая в запасе весь первый тайм, дважды поразила ворота Анастасии Рябцевой. У лидеров же клуба броски либо свистели мимо цели, либо становились легкой добычей вратаря.

Так счет дорос до угрожающего - 14:18. Лишь после этого наш капитан, пропустивший из-за перелома пальца три важнейшие игры, прервал затянувшийся ступор хозяек в нападении. И своим примером Яна Жилинскайте вдохнула в одноклубниц оптимизм. Тут же Юлия Кунцевич отразила "выстрел" в упор. Елизавета Малашенко реализовала пенальти. Подключилась к бомбардировке Фомина… Счет стал 17:18. Должна была на 43-й минуте все та же Судакова его сравнивать, но Рябцева перехитрила Марину в дуэли с глазу на глаз. А тайм-аут Михаила Измайлова, который понял, что "пожар" вот-вот сожжет его подшефных окончательно, сработал как спасительный для "Астраханочки" брандспойт. Затушив очаги возгорания, гости на характере, как они сами объяснили после матча свой успех, натиск "Лады" удержали. Екатерина Терлецкая, заработавшая у хозяек поля титул лучшей в этой встрече, перед финальной 10-минуткой голевым дуплетом вдвое сократила наше отставание (20:22). Но южанки почти моментально восстановили статус-кво.

Когда за семь без малого минут до финиша Климанцева, добив мяч в сетку Валентины Войтулевич после парированного ею "семерика", сделала для нас "минус 5", стало ясно, что только чудо способно вывести тольяттинок на путь спасения. Но довольно скоро их надежды приказали долго жить. Пожалуй, травма Войтулевич, чей удачный ввод в игру добавил было настроения и публике, и "Ладе", окончательно забрала у подопечных Ирины Близновой остатки куража. За пять минут до сирены мяч угодил ей в голову. Но судьи не усмотрели умысла со стороны гостей. Мало того, в наши ворота был назначен пенальти, который Яна Сотникова хладнокровно реализовала. И "Астраханочка" на всех парах помчалась уже без каких-либо препятствий к бронзовым медалям, которые завоевала второй год подряд. "Ладу" же утешает факт того, что, оставшись без наград в третьем чемпионате суперлиги кряду, она, по сравнению с предыдущим сезоном, который ей принес тогда "антирекордное" шестое место, сделала два шага в рейтинге вверх.