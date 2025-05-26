В Авито рассказали, сколько жители ПФО готовы переплачивать за вид из номера

Эксперты Авито Путешествий и Авито Рекламы опросили 10 тысяч россиян, чтобы узнать, важен ли для них вид из окна в отеле и сколько они готовы за него дополнительно заплатить.
Согласно результатам опроса, наиболее значимыми критериями при выборе отеля для жителей Приволжского федерального округа являются доступная цена (33%), чистота и удобство номера (20%), хороший сервис и месторасположение отеля (по 10%). Красивый вид из окна не относится к ключевым критериям выбора, тем не менее больше половины (52%) считают этот фактор важным, в том числе 10% однозначно готовы переплатить за лучший вид из номера.
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Насколько важен для вас вид из окна при выборе жилья?
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все вместе
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1 — Очень важен, я готов переплатить за лучший вид
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10%
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2 — Важен, но не критично
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42%
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3 — Средне важен, готов заплатить немного больше, если это не сильно увеличивает стоимость
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15%
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4 — Неважен, главное — комфорт и цена
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30%
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5 — Не важен, готов оплатить только базовые удобства
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3%
Среди тех опрошенных, для кого важен вид из окна номера, чаще всего респонденты хотели бы видеть море и пляж (41%), горы (20%) и лесной пейзаж (12%). Реки и набережные привлекают 10% опрошенных, достопримечательности — 7%, вид на город — 7%, парковые и рекреационные зоны — 3%.
При бюджете в 51 521 рубль на путешествие (из расчета на одного человека) на вид из окна номера респонденты в среднем готовы дополнительно потратить 3215 рублей. Большинство (63%) стремится уложиться с переплатой за вид из окна в 3000 рублей, 20% — готовы потратить на эту опцию от 3001 до 5000 рублей, 7% — от 5001 до 7000 рублей, 5% — от 7001 до 10 000 рублей, 5% — более 10 001 рублей.
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Сколько вы готовы переплатить за вид из окна?
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все вместе
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До 3 000 рублей
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63%
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3 001 — 5 000 рублей
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20%
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5 001 — 7 000 рублей
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7%
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7 001 — 10 000 рублей
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5%
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Более 10 001 рубля
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5%
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В среднем за вид из окна, рублей
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3 215
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В среднем на всё путешествие (на человека), рублей
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51 521
Также эксперты Авито Путешествий и Авито Рекламы спросили, как пользователи получают информацию об отелях, новых предложениях и скидках на бронирование номеров. Почти треть респондентов (29%) отмечает, что онлайн-реклама скорее влияет на выбор жилья в путешествиях.
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Влияет ли онлайн-реклама на ваш выбор жилья в путешествиях?
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Все вместе
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1 — Да, влияет
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16%
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2 — Скорее да
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29%
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3 — Скорее нет
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26%
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4 — Нет, не влияет
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16%
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Затрудняюсь ответить
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13%
"Роль медийной рекламы в индустрии путешествий усиливается. Перед сезоном отпусков спрос рекламодателей на медийные форматы растёт: бизнесу важно заявить о себе в момент, когда пользователи активно ищут варианты для отдыха и находятся максимально близко к покупке. По нашим данным, 25% респондентов узнают о новых предложениях отелей и о скидках из рекламы на классифайдах и маркетплейсах", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.