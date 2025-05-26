В Авито рассказали, сколько жители ПФО готовы переплачивать за вид из номера

Эксперты Авито Путешествий и Авито Рекламы опросили 10 тысяч россиян, чтобы узнать, важен ли для них вид из окна в отеле и сколько они готовы за него дополнительно заплатить.

Согласно результатам опроса, наиболее значимыми критериями при выборе отеля для жителей Приволжского федерального округа являются доступная цена (33%), чистота и удобство номера (20%), хороший сервис и месторасположение отеля (по 10%). Красивый вид из окна не относится к ключевым критериям выбора, тем не менее больше половины (52%) считают этот фактор важным, в том числе 10% однозначно готовы переплатить за лучший вид из номера.

Насколько важен для вас вид из окна при выборе жилья? все вместе 1 — Очень важен, я готов переплатить за лучший вид 10% 2 — Важен, но не критично 42% 3 — Средне важен, готов заплатить немного больше, если это не сильно увеличивает стоимость 15% 4 — Неважен, главное — комфорт и цена 30% 5 — Не важен, готов оплатить только базовые удобства 3%

Среди тех опрошенных, для кого важен вид из окна номера, чаще всего респонденты хотели бы видеть море и пляж (41%), горы (20%) и лесной пейзаж (12%). Реки и набережные привлекают 10% опрошенных, достопримечательности — 7%, вид на город — 7%, парковые и рекреационные зоны — 3%.

При бюджете в 51 521 рубль на путешествие (из расчета на одного человека) на вид из окна номера респонденты в среднем готовы дополнительно потратить 3215 рублей. Большинство (63%) стремится уложиться с переплатой за вид из окна в 3000 рублей, 20% — готовы потратить на эту опцию от 3001 до 5000 рублей, 7% — от 5001 до 7000 рублей, 5% — от 7001 до 10 000 рублей, 5% — более 10 001 рублей.

Сколько вы готовы переплатить за вид из окна? все вместе До 3 000 рублей 63% 3 001 — 5 000 рублей 20% 5 001 — 7 000 рублей 7% 7 001 — 10 000 рублей 5% Более 10 001 рубля 5% В среднем за вид из окна, рублей 3 215 В среднем на всё путешествие (на человека), рублей 51 521

Также эксперты Авито Путешествий и Авито Рекламы спросили, как пользователи получают информацию об отелях, новых предложениях и скидках на бронирование номеров. Почти треть респондентов (29%) отмечает, что онлайн-реклама скорее влияет на выбор жилья в путешествиях.

Влияет ли онлайн-реклама на ваш выбор жилья в путешествиях? Все вместе 1 — Да, влияет 16% 2 — Скорее да 29% 3 — Скорее нет 26% 4 — Нет, не влияет 16% Затрудняюсь ответить 13%

"Роль медийной рекламы в индустрии путешествий усиливается. Перед сезоном отпусков спрос рекламодателей на медийные форматы растёт: бизнесу важно заявить о себе в момент, когда пользователи активно ищут варианты для отдыха и находятся максимально близко к покупке. По нашим данным, 25% респондентов узнают о новых предложениях отелей и о скидках из рекламы на классифайдах и маркетплейсах", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.